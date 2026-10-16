तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK चीफ एमके स्टालिन ने अभिजीत दीपके और नेहा बोरा को हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। स्टालिन ने शुक्रवार को अपने X अकाउंट पर की गई एक पोस्ट में कहा कि सरकार को अभिजीत दीपके और नेहा बोरा को तुरंत रिहा करना चाहिए, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को जितना कुचलने की कोशिश करेगा यह उतना ही मजबूत होगा।

स्टालिन ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार से पूछा है कि दीपके और बोरा कहां हैं? स्टालिन ने कहा, “उनके ठिकाने की जानकारी दिए बिना उन्हें हिरासत में रखना स्पष्ट रूप से गैरकानूनी और बेहद अमानवीय है।”

‘ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा’

एमके स्टालिन ने आगे कहा, “केंद्र सरकार को उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाना बंद करना चाहिए। आंदोलन को कुचलने की हर कोशिश उसे और मजबूत ही करेगी।” एमके स्टालिन ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा। बीजेपी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।

थरूर और ममता ने भी केंद्र पर साधा निशाना

एमके स्टालिन के अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी दीपके और नेहा बोरा को हिरासत में लिए जाने का कड़ा विरोध किया है। थरूर ने कहा है कि दिल्ली पुलिस, सार्वजनिक सड़क पर तिरंगा लेकर चलना किसी तरह का क्राइम नहीं है। आपको देश को स्पष्टीकरण देना होगा। दीपके की हिरासत को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह एक अघोषित आपातकाल है।

तिरंगा रैली से पहले हिरासत में लिए गए नेहा और दीपके

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी नेता अभिजीत दीपके और आइसा प्रमुख नेहा बोरा को शुक्रवार को ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दीपके कनॉट प्लेस जा रहे थे, जबकि बोरा को मंडी हाउस जाना था। उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।

CJP और AISA का दावा

दीपके और नेहा बोरा को हिरासत में लिए जाने के बाद CJP और AISA दोनों संगठनों ने यह दावा किया है कि दोनों को पुलिस ने अज्ञात जगह पर रखा गया है। CJP ने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है और संगठन का उनसे संपर्क टूट गया है। वहीं, AISA ने भी दावा किया है कि उसकी अध्यक्ष नेहा बोरा को मंगोलपुरी स्थित मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रकोष्ठ में अकेले रखा गया है।

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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के आजाद मैदान में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ‘लहराओ तिरंगा’ रैली फ्लॉप नजर आई, यहां प्रदर्शनस्थल पर 50 लोग भी जमा नहीं हुए, जबकि दिल्ली के इतर मुंबई में पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन करने की अनुमति भी दी थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…