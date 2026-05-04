Tamil Nadu Assembly Election 2026 Result LIVE: तमिलानाडु विधानसभा चुनाव को लेकर अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी, जिसके बाद 8:30 बजे EVM के वोट गिने जाएंगे। तमिलनाडु नतीजों से पहले प्रमुख सवाल बने हुए हैं कि क्या DMK सत्ता में वापसी कर इतिहास रचेगी? क्या AIADMK-BJP गठबंधन वापसी कर पाएगा? क्या विजय किंगमेकर बनेंगे या मजबूत विपक्ष के रूप में उभरेंगे?

तमिलनाडु में शांतिपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतगणना केंद्रों पर तैनात कर्मियों के अलावा, 40 से ज्यादा कंपनियां सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की भी तैनात है। कुल मिलाकर, लगभग एक लाख पुलिसकर्मी राज्य भर में ड्यूटी पर हैं।

केवल चेन्नई में ही क्वीन मैरी कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी (गिंडी) और लोयोला कॉलेज में तीन मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जहां करीब 3,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके अलावा, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए महानगर क्षेत्र में 20,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील स्थानों, जैसे राजनीतिक दलों के कार्यालयों तक भी बढ़ाई गई है, ताकि परिणामों की घोषणा के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक के अनुसार, मतगणना के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। ईवीएम वोटों के लिए 234 हॉल और डाक मतपत्रों के लिए 240 हॉल बनाए गए हैं। कुल 3,324 मतगणना टेबल का उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 10,545 अधिकारी शामिल हैं। जिनकी सहायता के लिए 4,624 माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात हैं। ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक-एक मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, यानी कुल 234 पर्यवेक्षक इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इसके अलावा, डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 1,135 सहायक रिटर्निंग अधिकारी तैनात किए गए हैं, जहां हर 500 वोट पर एक मतगणना टेबल निर्धारित की गई है।

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। जिसमें राज्य में 85% से ज्यादा मतदान हुआ। ये आंकड़े राज्य भर के मतदाताओं की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हैं। ज्यादा मतदान राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की गहरी रुचि को दर्शाता है, विशेष रूप से ऐसे राज्य में जो लंबे समय से अपने सक्रिय और जागरूक मतदाताओं के लिए जाना जाता है,लेकिन आज का दिन सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आज यह तय हो जाएगा कि भारत के सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बनेगी?

2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने शानदार वापसी करते हुए 159 सीटें जीतीं थी और विपक्ष में एक दशक बिताने के बाद स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई थी। दूसरी ओर, एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दलों को केवल 75 सीटें ही मिली थीं।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम कहां देखें

परिणाम की जांच भारत के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है।

लिंक- https://results.eci.gov.in/

जनसत्ता.कॉम आपको चुनाव और नतीजों से संबंधित सभी ताजा अपडेट, घटनाक्रम और अंतिम परिणाम भी उपलब्ध कराएगा।

चुनाव परिणाम तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं।

लिंक – https://www.elections.tn.gov.in/TNLA2026.aspx

इंडिया वोट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे।

लिंक- https://www.indiavotes.com/

Live Updates

Tamil Nadu Election Result 2026 LIVE: तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था।

Tamil Nadu Election Result 2026 LIVE: तमिलनाडु के 2026 के चुनावों में प्रमुख मुद्दे क्या थे? तमिलनाडु में 2026 के चुनावों में आवास, बुनियादी ढांचा, जल आपूर्ति और शहरी आवागमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, खासकर चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी जैसे शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में। मतदाताओं की चिंताओं में डीएमके और उसके विपक्षी दल एआईएडीएमके द्वारा प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं और शासन मॉडलों की प्रभावशीलता शामिल थी। शहरी केंद्रित इस दृष्टिकोण ने आर्थिक चुनौतियों के बीच शहरवासियों की तेजी से बदलती जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता को उजागर किया। Tamil Nadu Election Result 2026 LIVE: क्या 'विजय प्रभाव' राज्य पर हावी होगा या DMK अपनी स्थिति बरकरार रखेगी? तमिलनाडु आज चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से द्रविड़ राजनीति का गढ़ रहा तमिलनाडु, जहां डीएमके और एआईएडीएमके का वर्चस्व रहा है, अब बदलाव की ओर अग्रसर हो सकता है। राज्य में सत्ताधारी डीएमके (जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कर रहे हैं), उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके (जो भाजपा के साथ गठबंधन में है) और नवगठित दल अभिनेता-राजनेता विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के बीच कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां अधिकांश एग्जिट पोल ने डीएमके की लगातार दूसरी जीत की भविष्यवाणी की है, वहीं एक्सिस माई इंडिया ने इस बार राज्य में "विजय प्रभाव" की एक बड़ी लहर का सुझाव दिया है, और अनुमान लगाया है कि टीवीके राज्य की 234 सीटों में से लगभग 100 सीटें जीतकर किंगमेकर के रूप में उभर सकती है, जहां बहुमत का आंकड़ा 118 है। Tamil Nadu Election Result 2026 LIVE: प्रमुख चेहरों पर एक नजर कौन कहां से लड़ रहा चुनाव विजय अपनी पार्टी टीवीके के साथ चुनावी मैदान में वे दो सीटों पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोलाथुर से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट उनके पास 2011 से है। ईपीएस एडीएडीएमके के पारंपरिक गढ़ एडीएपड्डी से के. पलानीस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी से चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलिसाई साउंडराजन भाजपा की वरिष्ठ नेता तमिलिसाई साउंडराजन मायलापुर से चुनाव लड़ रही हैं। Tamil Nadu Election Result 2026 LIVE: क्या डीएमके का दबदबा रहेगा? एआईएडीएमके पलटवार करेगी या विजय का उदय होगा? आज का दिन तमिलनाडु में सांस रोककर शुरू हुआ है। सबकी निगाहें हाल के वर्षों में सबसे अप्रत्याशित विधानसभा चुनावों में से एक माने जाने वाले इस चुनाव के वोटों की गिनती पर टिकी हैं। सत्ता की बागडोर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम के हाथों में है। उनके दूसरे कार्यकाल (और चौथी बड़ी चुनावी जीत) के दावे का समर्थन धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन कर रहा है। यह एक आजमाया हुआ और परखा हुआ गठबंधन है जिसमें कांग्रेस, दो वामपंथी दल और भारतीय मुस्लिम संघ लीग के साथ-साथ कुछ तमिल संगठन भी शामिल हैं। इसमें, उन्होंने दिवंगत अभिनेता विजयकांत की देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम को उत्तरी और मध्य जिलों को मजबूत करने में मदद करने के लिए और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के ओ पन्नीरसेल्वम को थेवर समुदाय के वोटों को लॉक करने के लिए जोड़ा है।