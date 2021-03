तमिलनाडु चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो इसका कवर पेज देखकर कांग्रेस में राहुल के कद का सहज ही अंदाजा हो गया। मेन पेज पर राहुल का फोटो कांग्रेस मुखिया सोनिया के फोटो से ज्यादा बड़ा है। इसे देखकर लगता है कि राहुल ही कांग्रेस की फिलहाल धुरी हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस चीफ से इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद के दौर में उन्होंने फिर से कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की राजनीति की धुरी राहुल ही हैं। सोनिया परदे के पीछे रहकर राहुल को प्रमोट कर रही हैं। हालांकि, कांग्रेस के नाराज नेता गांधी परिवार के खिलाफ अभियान छेडे़ हुए हैं। उनकी कोशिश कांग्रेस चीफ की कुर्सी पर गांधी परिवार के अलावा किसी और को बैठाने की है। लेकिन मैनिफेस्टो देखकर लगता है कि फिलहाल राहुल फ्रंटफुट पर खेल रहे हैं।

