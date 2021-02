2 लोग कर रहे PM का इस्तेमाल, काम निकलने पर फेंक देंगे उन्हें- अंबानी-अडानी का नाम लिए बगैर बोले राहुल

तमिलनाडु के तूतूकुड़ी में वीओसी कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोगों ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ‘यूसलेस’ हैं। लेकिन में इस लाइन को थोड़ा ठीक करना चाहूंगा। पीएम काम के हैं लेकिन सिर्फ दो लोगों के। राहुल ने कहा कि दो लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे काम निकलते ही वे उन्हें फेंक देंगे।

कांग्रेस नेता ने कहा “हर चीज़ का कोई न कोई उपयोगी होता है बेकार कुछ भी नहीं होता। सवाल यह नहीं है कि पीएम बेकार हैं या उपयोगी हैं। सवाल यह है कि वह किसके लिए उपयोगी हैं।” राहुल ने कहा “मैं इस देश के किसानों के लिए उपयोगी हूं, मैं इस देश के गरीबों के लिए उपयोगी हूं, मैं इस देश की महिलाओं के लिए उपयोगी हूं, मैं इस देश के युवाओं के लिए उपयोगी हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ दो लोगों के लिए उपयोगी हैं।”

#WATCH : Ques isn’t whether PM is useful or useless. Ques is who is he useful to? PM is extremely useful to 2 people i.e. ‘Hum do Humare Do’, who are using him to increase their wealth, & useless to the poor: Rahul Gandhi while replying to a ques at VOC College in Thoothukudi, TN pic.twitter.com/CPleSwi9BA

— ANI (@ANI) February 27, 2021