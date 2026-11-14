कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान के बीच तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के कावेरी नदीं पर मेकेदातु बांध को लेकर दिए बयान की आलोचना की। तमिलनाडु के कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शिवकुमार लगातार एक अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय का उल्लंघन है।

डीके शिवकुमार के बयान का जिक्र करते हुए हुए कि मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता, मणिकम टैगोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मैसुरु में मुख्यमंत्री का यह बयान बेहद निंदनीय है।

क्यों शुरू हुआ यह विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब शिवकुमार ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह मेकेदातु में कावेरी नदीं पर प्रस्तावित बैलेंसिंग रिजर्वोअर के लिए जरूरी मंजूरियां हासिल करने में कर्नाटक की मदद करे। यह परियोजना दक्षिण के दो राज्यों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है। तमिलनाडु ने इस बात पर चिंता जताई है कि इससे नहीं के निचले बहाव वाले इलाकों में पानी की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।

‘संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ’

लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मणिकम टैगोर ने कहा, “कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अड़ियल रुख अपनाएं हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय का खुला उल्लंघन है। उनका यह बयान संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है और इससे तमिलनाडु के किसानों की आजीविका नष्ट हो सकती है, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा कि कावेरी नहीं जल बंटवारे की व्यवस्था में तमिलनाडु एक निचले तटवर्ती लागू नहीं कर सकता, जिससे इस राज्य के अधिकारों पर असर पड़े।

मणिकम टैगोर ने कहा, “केंद्र सरकार को निचले तटवर्ती राज्यों की पूरी सहमति के बिना मेकेदातु बांध बनाने की कोई अनुमति नहीं देनी चाहिए। तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु प्रोजेक्ट को मंजूरी देना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि इससे डेल्टा जिलों के किसानों के जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा।” उन्होंने आगे कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का यह कर्तव्यहै कि वह कर्नाटक को मेकेदातु में एक ईंट भी रखने से रोके।”

TVK ने भी की कड़ी आलोचना

मणिकम टैगोर ने कहा, “तमिलनाडु कांग्रेस इस प्रोजेक्ट को कभी नहीं होने देगी। हम अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाकर लड़ेंगे।”

आगे उन्होंने बताया कि वे तंजावुर जा रहे हैं, जहां वे इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे, कांग्रेस नेता ने कहा, “कावेरी के अधिकारों के लिए तमिलनाडु हमेशा एकजुट रहेगा। तमिलनाडु के हितों और हमारे किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी आवाज बिना किसी समझौते के पूरी मजबूती से उठती रहेगी।”

कांग्रेस अध्यक्ष से पहले मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार ने भी शिवकुमार के बयानों की कड़ी आलोचना की थी। कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कर्नाटक के सीएम पर आरोप लगाया कि वे हर चुनाव से पहले विवादित बयान देते हैं।

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मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद को पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ‘सियासी वारिस’ कहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से ही उन्होंने गरिमा के साथ राजनीति करने की कला सीखी है। हल्के-फुल्के अंदाज में जीतू पटवारी ने कहा कि दिग्विजय की राजनीतिक विरासत उन्हें मिलेगी, जबकि उनके बेटे जयवर्धन सिंह (दिग्विजय सिंह के बेटे) को पूरा धन मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें