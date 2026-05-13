तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने ज्योतिषी रिकी रादन पंडित वेट्रिवेल को OSD पद से हटा दिया है। विजय ने यह फैसला बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने के तुरंत बाद लिया।

रादन पंडित को सीएम विजय का OSD नियुक्त करने के बाद से तमिलनाडु के विपक्षी दल पर उनपर निशाना साध रहे थे। कांग्रेस पार्टी के सांसद शशिकांत सेंथिल ने मंगलवार को TVK सरकार द्वारा OSD के तौर पर “एक ज्योतिषी” की पोस्टिंग पर सवाल उठाया था। उन्होंने X पर एक पोस्ट के जरिए सवाल किया, “…किसी ज्योतिषी को OSD पद की क्या जरूरत होगी? क्या कोई समझा सकता है?”

कभी जयललिता के माने जाते थे करीबी

ईरोड के रहने वाले ज्योतिषी रादन पंडित कभी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के खास सलाहकारों में गिने जाते थे। लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते खराब हो गए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रादन पंडित ने जयललिता से कहा था कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें जेल नहीं होगी। लेकिन सितंबर 2014 में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाकर जेल भेज दिया। इसके बाद जयललिता ने रादन पंंडित से सलाह लेना बंद कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद रादन पंडित सिंगापुर चले गए।

रादन पंडित ने सिंगापुर में रहते हुए बदली अपनी पहचान

सिंगापुर में रहते हुए उन्होंने अपनी पहचान बदल ली। उन्होंने अपना नाम ‘राधन पंडित वेत्रिवेल’ रख लिया, ताकि उनकी पहचान पूरे भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच ज्यादा बन सके। उनके करीबी लोगों के मुताबिक, नाम बदलने के पीछे ज्योतिषीय कारण और ज्यादा फेमस की इच्छा थी।

बाद में रादन पंडित अभिनेता विजय के राजनीतिक समूह से जुड़े। बताया जाता है कि वे साल 2008 में एक व्यक्ति के जरिए विजय से मिले और इसके बाद विजय को राजनीतिक सलाह देने लगे। उन्होंने विजय को ऐसी सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दी थी जिसका नाम V अक्षर से शुरू होता हो। चुनाव से पहले रादन पंडित ने यह भी दावा किया था कि विजय तमिलनाडु की राजनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे।

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रादन पंडित लंबे समय से मुख्यमंत्री विजय के करीबी माने जाते हैं। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा रही है कि चुनाव से पहले उन्होंने विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी जो बाद में सही साबित हुई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।