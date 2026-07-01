तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय एक एक्स्क्लूसिव मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। इस ऐप का उद्देश्य पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस ऐप के जरिए क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे। इन पर संबंधित अधिकारियों की ओर से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था होगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से लोगों की शिकायतों का निपटारा पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी तरीके से हो सकेगा।

हाल ही में हुए 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट- दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उन्होंने त्रिची ईस्ट सीट से इस्तीफा दे दिया और अब पेरम्बूर से विधायक हैं।

मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासनिक जिम्मेदारियों के कारण उनके लिए विधानसभा क्षेत्र के लोगों से नियमित रूप से मिल पाना आसान नहीं है। इसे देखते हुए पेरंबूर के लोगों की शिकायतों और मांगों को आसानी से दर्ज कराने के लिए यह खास मोबाइल ऐप तैयार किया गया है।

इस ऐप के जरिए क्षेत्र के निवासी अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे दर्ज करा सकेंगे ताकि उन पर जल्द एक्शन हो सके।

ऐप में क्या-क्या खास फीचर्स

इस ऐप के जरिए दर्ज की जाने वाली शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री की स्पेशल यूनिट के पास पहुंचेंगी। इसके अलावा, इस पूरी व्यवस्था की निगरानी खुद मुख्यमंत्री के स्तर पर की जाएगी।

सरकार का दावा है कि ऐप पर दर्ज शिकायतों पर कम से कम तीन दिन के भीतर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी जबकि अधिकतम 10 दिनों के भीतर शिकायत को दूर कर उसकी वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाएगी।

शिकायतों की प्रभावी निगरानी के लिए एक मॉडर्न डैशबोर्ड सिस्टम भी तैयार किया गया है। इसके जरिए हर दिन मिलने वाली शिकायतों की संख्या और वे किस विभाग से संबंधित हैं- इसकी रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय में होने के बावजूद पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक अत्याधुनिक विधायक कार्यालय भी तैयार किया गया है। चूंकि यह मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए कार्यालय को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है ताकि लोग आराम से बैठकर अपनी शिकायतें और मांगें सीधे आवेदन के रूप में जमा कर सकें।

जानकारी के मुताबिक, अगले एक सप्ताह से 10 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय स्वयं पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वह नए विधायक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और इसी कार्यक्रम में जनता के लिए इस स्पेशल मोबाइल ऐप को भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे।

कहानी सीएम बने ‘थलापति’ की | किस्सा मुख्यमंत्री का

तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से दो ही चेहरे निर्णायक माने जाते रहे हैं- DMK और AIADMK। लेकिन पिछले कुछ सालों में राज्य की राजनीति में एक ऐसा नाम उभरा जिसने इस पारंपरिक समीकरण को चुनौती दे दी। यह नाम है अभिनेता से राजनेता बने विजय का। फिल्मों में ‘थलपति’ के नाम से लोकप्रिय विजय अब तमिलनाडु की नई राजनीतिक धारा के प्रमुख चेहरे बन चुके हैं।

सिनेमा के पर्दे से सत्ता की राजनीति तक पहुंचने की यह यात्रा अचानक नहीं बनी। इसके पीछे सालों की तैयारी, संगठित फैन नेटवर्क और युवाओं के बीच लगातार बढ़ता प्रभाव रहा। यही वजह है कि विजय को अब केवल सुपरस्टार कहना उनकी राजनीतिक पहचान को सीमित करना होगा। जनसत्ता की चुनाव स्पेशल ‘किस्सा मुख्यमंत्री का’ सीरीज में आज बात तमिलनाडु के नए सीएम सी. जोसेफ विजय की…