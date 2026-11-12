तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक को पहले सत्ताधारी पार्टी के दो विधायकों के विवादों के बीच बुलाई गई बैठक के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन बैठक में विजय की चिंता कुछ और ही थी। उनका सबसे बड़ा मकसद छह महीने पुरानी अपनी सरकार को बचाए रखना और पार्टी के विधायकों को एकजुट रखना था।

करीब दो घंटे 45 मिनट तक चली इस बैठक में विजय ने ज्यादातर विधायकों से अलग-अलग मुलाकात की। हालांकि, अधिकतर विधायकों के साथ उनकी बातचीत केवल एक या दो मिनट तक ही चली। वहीं, 10 विधायकों के एक समूह से उन्होंने एक साथ मुलाकात की।

इन मुलाकातों में विधायकों को उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भरोसा दिलाया गया। साथ ही उन्हें साफ शब्दों में समझाया गया कि दूसरी पार्टियों की ओर से मिलने वाले किसी भी तरह के प्रलोभन में न आएं। टीवीके नेतृत्व का कहना था कि उसे ऐसी नई खुफिया जानकारी मिली है, जिससे पता चलता है कि विरोधी दल सरकार गिराने की कोशिशों में लगे हुए हैं।

बैठक में शामिल रहे लोगों और टीवीके के दो वरिष्ठ नेताओं ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस पूरी कवायद का मुख्य मकसद विधायकों की पार्टी के प्रति वफादारी मजबूत करना था। इसकी एक बड़ी वजह 13 नवंबर की तारीख भी है। दरअसल, 13 नवंबर को विजय सरकार को बने छह महीने पूरे हो जाएंगे। इससे पहले 13 मई को विजय ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर अपनी सरकार बचाई थी।

बैठक में शामिल विधायकों ने बार-बार 13 नवंबर की तारीख का जिक्र किया। एक विधायक ने बैठक में मिली जानकारी साझा करते हुए कहा, “हमें बताया गया कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी हुए छह महीने हो गए हैं। 13 मई से 13 नवंबर तक का समय हमारे लिए बहुत अहम है। हमें समझाया गया कि 13 नवंबर के बाद कभी भी दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।”

यहां 13 मई को हुए विश्वास मत का जिक्र किया गया था। मुख्यमंत्री बनने के चार दिन बाद ही विजय ने विधानसभा में विश्वास मत जीतकर अपनी सरकार का बहुमत साबित किया था। विधायकों के मुताबिक, पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि छह महीने पूरे होने के बाद विपक्षी दल एक बार फिर सरकार का बहुमत चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं।

हालांकि, दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात को किसी औपचारिक घोषणा के तौर पर नहीं रखा गया था। इसे केवल एक राजनीतिक खतरे के रूप में समझाया गया, जिसके लिए विधायकों को अभी से सतर्क रहने की जरूरत है।

विधायकों को साफ संदेश, किसी भी लालच में न आएं

बैठक में विधायकों को बताया गया कि सरकार के पास ऐसी भरोसेमंद खुफिया जानकारी है, जिससे संकेत मिलता है कि विरोधी दलों ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें बंद नहीं की हैं। उन्हें बताया गया कि डीएमके और एआईएडीएमके, दिल्ली की कुछ राजनीतिक ताकतों के कथित समर्थन से, सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं।

विधायकों को साफ सलाह दी गई कि वे सतर्क रहें, किसी भी तरह के लालच में न आएं और ऐसा कोई फैसला न करें, जिससे उनका अच्छा-खासा राजनीतिक भविष्य बर्बाद हो जाए।

एक विधायक ने बताया कि उन्हें समझाया गया कि पार्टी में नए विधायकों का भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला या बड़ी रकम के लालच में दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश उनके राजनीतिक भविष्य को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है।

विधायकों के मुताबिक, बैठक में किसी को सीधे तौर पर धमकी नहीं दी गई। हालांकि, नेतृत्व का अंदाज काफी सख्त था और उसकी बातों से साफ था कि वह विधायकों से किस तरह के व्यवहार की उम्मीद कर रहा है।

टीवीके के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बैठक का सबसे अहम संदेश यह था कि अगर कोई विधायक पैसे लेकर अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलता है, तो आगे चलकर मतदाता भी उससे नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विजय सरकार इस संभावना को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही है कि आने वाले समय में एक बार फिर विधानसभा में उसका बहुमत परखा जा सकता है।

हर विधायक को यह एहसास कराया कि नेतृत्व की नजर उन पर है

विधायकों से अलग-अलग मुलाकात करने के पीछे पार्टी नेतृत्व का एक और मकसद था। वह हर विधायक को यह एहसास कराना चाहता था कि उसकी गतिविधियों और राजनीतिक फैसलों पर नजर रखी जा रही है।

एक विधायक ने इस मुलाकात का अनुभव बताते हुए इसकी तुलना टीवी के चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के कन्फेशन रूम से की। इस कमरे में शो के प्रतिभागी एक-एक करके अपनी बात रखते हैं और उन्हें पता होता है कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

विधायक ने कहा, “मुख्यमंत्री ने बेशक शो का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा कि बिग बॉस की तरह हम सभी पर अलग-अलग नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ यह मेरी तीसरी मुलाकात थी। पहली बार मैं विधायक पद के उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल करने वाली बैठक में उनसे मिला था। इसके बाद विधानसभा में मुलाकात हुई थी और अब आज फिर आमने-सामने बातचीत हुई।”

जब विधायक से पूछा गया कि क्या विजय उन्हें चेहरे या नाम से पहचानते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में पक्का पता नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए थे।

इस विधायक की बात से बैठक की एक खास बात सामने आई। विजय की लोकप्रियता के दम पर विधानसभा पहुंचे कई विधायकों को अब तक मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के बहुत कम मौके मिले हैं। ऐसे में बुधवार की बैठक ने उन्हें भले ही कुछ मिनटों के लिए सही, लेकिन मुख्यमंत्री से सीधे मिलने और अपनी बात रखने का मौका दिया। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि उनके कामकाज और राजनीतिक फैसले पार्टी नेतृत्व के लिए काफी अहम हैं।

हालांकि, इस बैठक का एक दूसरा पहलू भी था। विधायकों ने बताया कि अपने सुपरस्टार माने जाने वाले मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्हें दिवाली के तोहफे भी दिए गए। इन तोहफों के साथ उन्हें यह संदेश भी दिया गया कि उनका राजनीतिक भविष्य पार्टी के साथ बने रहने पर ही निर्भर करता है।

दो विधायकों पर लगे आरोपों के बीच हुई बैठक

चेन्नई के दक्षिण में स्थित महाबलीपुरम के एक आलीशान होटल में यह बैठक ऐसे समय हुई, जब टीवीके के दो विधायकों पर लगे आरोपों को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठ रहे हैं।

पहला मामला थुरैयूर का है। यहां विधानसभा के उपाध्यक्ष एम. रविशंकर पर एक स्थानीय निवासी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया गया कि वह व्यक्ति पीने के पानी की समस्या और इलाके में कचरा नहीं उठाए जाने की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा था। इस दौरान कथित तौर पर मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर तेजी से फैल गया।

हालांकि, बाद में शिकायत करने वाले व्यक्ति ने अपना आरोप वापस ले लिया। लेकिन विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर किन परिस्थितियों में शिकायतकर्ता ने अपना आरोप वापस लिया।

दूसरा मामला कल्लाकुरिची का है। यहां टीवीके विधायक सी. अरुल विग्नेश पर जिले की कलेक्टर को अनुचित संदेश भेजने का आरोप लगा है। खबरों के मुताबिक, महिला कलेक्टर ने विधायक के व्यवहार को लेकर मुख्य सचिव से शिकायत की थी।

हालांकि, विधायक ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे गंदी राजनीति बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं, कलेक्टर की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

बुधवार की बैठक की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, इन दोनों विधायकों को अलग-अलग बुलाकर चेतावनी दी गई। टीवीके के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जल्द ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, बैठक में इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया।

पार्टी नेतृत्व को इस बात का भी एहसास है कि इन मामलों में कार्रवाई करना राजनीतिक रूप से आसान नहीं होगा। अगर विजय अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इससे यह संदेश जा सकता है कि वह अपनी पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी ओर, सरकार का बहुमत बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। ऐसे में किसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सरकार को अपने बहुमत पर पड़ने वाले असर का भी ध्यान रखना होगा।

विधानसभा में कम बहुमत, सरकार बचाने के लिए दूसरे दलों का सहारा

अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही विजय सरकार बहुमत के आंकड़े को लेकर जूझ रही है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है। लेकिन टीवीके को चुनाव में केवल 108 सीटें मिली थीं। इस तरह पार्टी बहुमत के आंकड़े से 10 सीट पीछे रह गई थी।

इसके बाद विजय ने कांग्रेस, वामपंथी दलों और कुछ अन्य छोटी पार्टियों का समर्थन हासिल किया। इसके अलावा एआईएडीएमके के कुछ विधायकों ने भी एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व से अलग होकर विजय सरकार को समर्थन दिया।

13 मई को विजय ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। उन्हें 144 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि 22 विधायकों ने उनके खिलाफ वोट दिया। पांच विधायक मतदान से दूर रहे। इस दौरान डीएमके ने सदन से बहिर्गमन कर दिया था। एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया था। इस तरह इन विधायकों का समर्थन विजय सरकार के लिए काफी अहम बन गया।

इसके बाद के महीनों में विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप भी सामने आए। एआईएडीएमके के छह विधायकों ने इस्तीफा देकर टीवीके का दामन थाम लिया। इसके बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी ने राजनीतिक और आर्थिक लालच देकर इन विधायकों को अपने पाले में किया है।

इन छह में से दो विधायकों ने 6 अक्टूबर को हुए उपचुनाव में टीवीके के टिकट पर जीत हासिल की। वहीं, बाकी चार विधायकों का राजनीतिक भविष्य अभी साफ नहीं है। उनके विधानसभा क्षेत्रों में अभी नए चुनाव होने बाकी हैं।

विधायकों को 60 से 70 करोड़ रुपये तक का ऑफर देने का आरोप

हाल ही में टीवीके के मंत्री सी. टी. निर्मल कुमार ने आरोप लगाया था कि डीएमके से जुड़े कुछ बिचौलियों ने सत्ताधारी पार्टी के विधायकों से संपर्क किया था। उन्होंने दावा किया कि विधायकों को पार्टी छोड़ने के बदले 60 करोड़ से 70 करोड़ रुपये तक देने की पेशकश की गई थी।

निर्मल कुमार के मुताबिक, इन कोशिशों के बाद कुछ मामलों में गिरफ्तारियां भी हुईं और कुछ लोगों से रकम भी जब्त की गई। उन्होंने डीएमके और एआईएडीएमके पर आरोप लगाया कि दोनों दल भाजपा के समर्थन से विजय सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर, डीएमके ने भी टीवीके पर आरोप लगाया है कि उसने एआईएडीएमके के विधायकों को अपने साथ लाने के लिए पैसों और दूसरे प्रलोभनों का सहारा लिया। टीवीके ने डीएमके के इस आरोप को खारिज किया है।

इन सभी राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच बुधवार को हुई बैठक को सरकार के छह महीने पूरे होने की सामान्य समीक्षा के तौर पर नहीं देखा जा सकता। असल में यह बैठक उस राजनीतिक समीकरण को बचाए रखने की कोशिश थी, जिसके सहारे विजय सरकार अब तक चल रही है।

बुधवार की इस बैठक में टीवीके के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इनमें पार्टी के महासचिव एन. आनंद और मंत्री आधव अर्जुन, सी. टी. आर. निर्मल कुमार तथा ए. राजमोहन प्रमुख रूप से शामिल थे।