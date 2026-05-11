तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ शपथ लेने वाला नया तमिलनाडु मंत्रिमंडल तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के मौजूदा परिदृश्य को दिखाता है। एन आनंद भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जो विजय के सबसे करीबी पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़र और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। पुडुचेरी के बुस्सी चुनाव क्षेत्र से पूर्व विधायक आनंद, सीएम विजय के फैनक्लब और चुनावी राजनीति के बीच पुल हैं। TVK कैडर के लिए वह एक पारंपरिक पदाधिकारी से ज़्यादा आंदोलन की उपज हैं। आनंद ने ही वेलफेयर एसोसिएशन, ब्लड डोनेशन नेटवर्क और फैन क्लब को एक राजनीतिक मशीन में बदल दिया।

आधव अर्जुन

लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन के दामाद और डीएमके और वीसीके के पूर्व नेता रहे आधव अर्जुन TVK की प्रचार मशीनरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह मंत्रिमंडल में एलीट राजनीतिक पहुंच, बूथ-लेवल मैनेजमेंट, युवाओं को इकट्ठा करने और सोशल जस्टिस की शब्दावली पर फोकस करते हैं। उनका आगे बढ़ना विजय की उस कोशिश का संकेत है जिसमें वह लोकप्रियता से बनी पार्टी को उसकी इमोशनल एनर्जी को छोड़े बिना प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं।

डॉ. के जी अरुण राज

डॉ. के जी अरुण राज, सीएम विजय के मंत्रिमडल का टेक्नोक्रेटिक चेहरा हैं। अरुण राज एक डॉक्टर थे जो बाद में इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) में शामिल हुए और वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) लेने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया। वे TVK के सबसे जाने-माने पॉलिसी और टेलीविज़न चेहरों में से एक बन गए। DMK का आरोप है कि अरुण, विजय के खिलाफ 2020 के टैक्स रेड से जुड़े थे, जिसे उन्होंने और पार्टी ने नकार दिया। इससे वे सिस्टम के अंदर के व्यक्ति के तौर पर और ज़्यादा दिखने लगे जो विजय के कैंप में आ गए।

के ए सेंगोट्टैयन

के ए सेंगोट्टैयन भी मंत्रिमडल में हैं, जो MGR के दौर से AIADMK की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। सरकार में रहने का लंबा अनुभव भी इनके पास है। सेंगोट्टैयन पुराने गवर्नेंस कल्चर से भी विजय को जोड़ते हैं।

पी वेंकटरमण

पी वेंकटरमण, विजय के लंबे समय से भरोसेमंद लोगों में से हैं। विजय इकोसिस्टम में उन्हें एक स्थिर प्रशासक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने TVK के फॉर्मल लॉन्च से बहुत पहले उनके साथ मिलकर काम किया था। वे विजय का सोशल ऑर्गनाइज़ेशन और नई सरकार के बीच कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। वह कोई बड़े वक्ता नहीं हैं, बल्कि एक सिस्टम मैन हैं, जब भी करिश्माई आंदोलनों को ज़रूरत होती है तब वे कैंपेन स्टेज से सरकारी फाइलों तक काम आते हैं।

आर निर्मलकुमार

आर निर्मलकुमार पहले बीजेपी के डिजिटल ऑपरेटर थे और बाद में TVK में शामिल होने से पहले AIADMK में चले गए। उनका योगदान फैंडम को मीम नेटवर्क, WhatsApp चेन और ऑनलाइन वॉलंटियर सिस्टम बनाने के एल्गोरिदम में बदलकर एक अनुशासित डिजिटल कैंपेन फोर्स बनाने में है।

राजमोहन अरुमुगम

राजमोहन अरुमुगम सरकार में सटायर, स्क्रीन और इंटरनेट के ज़माने के कम्युनिकेशन को लाते हैं। YouTube चैनल पुट चटनी, तमिल वन्नाकम और अपने पहले के पब्लिक स्पीकिंग करियर के लिए जाने जाने वाले राजमोहन एक नए तमिल पॉलिटिकल ग्रामर को दिखाते हैं। कम नारे, ज़्यादा मीम, कम प्लेटफ़ॉर्म स्पीच, ज़्यादा बातचीत में गुस्सा और ह्यूमर उनकी पहचान है।

डॉ. टी के प्रभु

कराईकुडी के डेंटिस्ट-राजनीतिज्ञ डॉ. टी के प्रभु, कैबिनेट में एक और प्रोफेशनल चेहरे के तौर पर जुड़े हैं। लोकल ऑर्गनाइज़ेशन से मिनिस्टर ऑफिस तक उनका बढ़ना TVK की सिनेमा के करिश्मे से परे पढ़ी-लिखी, मैनेजरियल क्रेडिबिलिटी दिखाने की कोशिश को दिखाता है।

एस कीर्तना

कैबिनेट में सबसे कम उम्र की और सबसे खास एंट्री एस कीर्तना की है। 29 साल की उम्र में शिवकाशी की विधायक कीर्तना जेनरेशनल चेंज, जेंडर रिप्रेजेंटेशन और मीडिया में अपनी बात रखने की कला लाती हैं। राजनीतिक रूप से एक युवा महिला मंत्री के तौर पर उनका आना विजय के पहले मिनिस्ट्री को उसके सबसे शार्प विज़ुअल मैसेज में से एक देता है।

नई सरकार का आकार साफ़ हो गया था। तमिलनाडु की राजनीति की अजीब नई केमिस्ट्री से बनी एक कैबिनेट, फ़ैन क्लब, ब्यूरोक्रेट, प्रभावशाली लोग, दलबदलू, प्रोफ़ेशनल और पुराने योद्धा एक एक्टर से सीएम बने व्यक्ति के आस-पास इकट्ठा हुए।

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विजय के शपथ के साथ ही राज्य में लगभग छह दशकों से जारी दो प्रमुख द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके के बारी-बारी से सत्ता में आने का दौर खत्म हो गया। विजय के सीएम बनने पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुभकामनाएं दी हैं। पढ़ें पूरी खबर