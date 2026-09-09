तमिलनाडु में TVK के नेतृत्व वाले गठबंधन को आधिकारिक नाम मिल गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चेन्नई में आयोजित एक मीटिंग के बाद अलायंस के आधिकारिक नाम की घोषणा कर दी। टीवीके, कांग्रेस, VCK, MDMK और IUML गठबंधन का नाम ‘सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस’ होगा।

TVK हेडक्वार्टर में आयोजित मीटिंग में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए जिसके बाद गठबंधन के नाम की घोषणा की गई। हालांकि इस मीटिंग में लेफ्ट पार्टियों के नेता शामिल नहीं हुए। CPI(M) और CPI जो सरकार को सपोर्ट करते हैं, दोनों ने मीटिंग छोड़ दी है।