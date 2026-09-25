तमिलनाडु में इस वक्त ग्रेनाइट कारोबारी आर. वीरमणि का मामला सुर्खियों में है। राज्य के मुख्यमंत्री और TVK प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को DMK, AIADMK और BJP के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के दौरान ग्रेनाइट कारोबारी आर. वीरमणि के खिलाफ दर्ज POCSO मामले को दबा दिया गया था।

समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री विजय चेंगलपट्टू में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। यह उपचुनाव AIADMK विधायक के. मरगथम कुमारवेल के इस्तीफे के बाद हो रहा है। बाद में कुमारवेल TVK में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है।

सभा के दौरान विजय ने DMK पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी को बुरी ताकत (Evil Force) बताया। साथ ही उन्होंने TVK के स्वच्छ शासन और शुद्ध ताकत के नारे को दोहराया।

विजय ने डीएमके पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और दावा किया कि पार्टी ने जेम ग्रेनाइट्स के संस्थापक वीरमणि से जुड़े मामले में भी AIADMK के साथ मिलीभगत की थी। वीरमणि को इस मामले में तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है।

पॉक्सो मामले का सीधे नाम लिए बिना विजय ने आरोप लगाया कि वीरमणि ने कई वर्षों तक बच्चों का शोषण किया। उन्होंने दावा किया कि पिछली स्टालिन सरकार के दौरान इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कथित अपराध और उससे जुड़ी पूरी जानकारी को दबा दिया गया।

जोसेफ विजय ने कहा कि तमिलनाडु पूछ रहा है कि आखिर क्या सौदा हुआ था। स्टालिन साहब, अपना मुंह खोलिए। आपके साथ हाथ मिलाने वाली AIADMK भी इस मामले में मुंह नहीं खोल रही है। क्या इस मुद्दे पर भी मिलीभगत थी? क्या इस मामले में भी समझौता करके आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे?

विजय ने यह भी आरोप लगाया कि DMK, सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाने में विफल रहने के बाद उनके शब्दों में “खतरनाक हथियार (Dangerous Weapon)” का इस्तेमाल कर रही है।

विजय ने कहा कि उन्होंने अपनी मां को लेकर की गई आलोचनाओं को सहन किया है, लेकिन तमिलनाडु की मेरी बहनों और माताओं के बारे में अश्लील टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि DMK और DMK परिवार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

विजय ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है। इसके साथ ही उन्होंने DMK पर आरोप लगाया कि पार्टी इस तरह बात करती है, जैसे पूरे राज्य पर उसका मालिकाना हक हो।

उन्होंने आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से TVK के सीटी चुनाव चिह्न को समर्थन देने की अपील की, ताकि DMK, AIADMK और BJP को किनारे किया जा सके।

हाल ही में सरकार द्वारा परंदूर एयरपोर्ट परियोजना को रद्द करने के फैसले पर विजय ने कहा कि यह कदम किसानों और जलस्रोतों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया था। 6 अक्टूबर को होने वाला उपचुनाव कुमारवेल के इस्तीफे के बाद जरूरी हुआ। उन्होंने AIADMK छोड़कर TVK में शामिल होने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दिया था।

सीएम विजय ने लॉन्च की नई स्कीम, 15.30 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा, बढ़ा मुफ्त नाश्ते का दायरा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को चेन्नई के तिरुवनमियूर स्थित गांधी ग्रामम के सरकारी मिडिल स्कूल ‘पेरुंथलैवर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम’ लॉन्च कर दी। अब सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी मुफ्त नाश्ता मिलेगा। योजना के लॉन्च के समय सीएम विजय ने खुद स्कूल भी पहुंचे और भी बच्चों के साथ समय बिताया। पढ़ें पूरी खबर।



