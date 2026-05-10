Tamil Nadu Government Formation LIVE: Vijay Oath Ceremony Today at 10 AM: टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय आज यानी रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में सुबह 10 बजे होगा। तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए ज़रूरी विधायकों से ज़्यादा (120) का समर्थन मिलने के बाद टीवीके नेता विजय तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिलने लोक भवन गए थे।

राज्यपाल से मुलाकात के दौरान विजय ने वीसीके और आईयूएमएल पार्टियों का समर्थन पत्र पेश किया था। विजय ने बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का दावा किया था। इससे पहले शनिवार शाम तमिलनाडु में कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम के बाद वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने भी टीवीके को समर्थन देने का एलान किया था।

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लोक भवन से जारी एक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी किया और उन्हें मंत्रिमंडल गठित करने के लिए आमंत्रित किया। राज्यपाल ने विजय को 13 मई या उससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया।

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C. Joseph Vijay to Take Oath as Tamil Nadu CM LIVE Updates: विजय को 13 मई तक विश्वास प्रस्ताव पेश करना होगा

Tamil Nadu Government Formation LIVE: TVK के 93 नेता पहली बार बने हैं MLA, 40 पर क्रिमिनल केस; जानें विजय के विधायकों के बारे में अभिनेता से नेता बने विजय की शपथ पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को रविवार को राज्यपाल ने शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। TVK के 108 विधायकों को कांग्रेस, VCK, लेफ्ट और मुस्लिम लीग (IUML) का समर्थन मिला है, जिससे कुल 121 MLA हो गए हैं। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 118 बहुमत का आंकड़ा है। अब सभी की नज़रें कैबिनेट मंत्रियों और TVK की लीडरशिप वाली सरकार पर होंगी। https://www.jansatta.com/national/tamil-nadu-politics-93-tvk-leaders-are-first-time-mlas-40-face-criminal-charges-vijay-oath-ceremony/4527735/?ref=hometopblock_hp Tamil Nadu Government Formation LIVE: विजय और राहुल की दोस्ती: 17 साली की केमेस्ट्री बनी टीवीके-कांग्रेस के मजबूत जोड़ की वजह तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद कांग्रेस ने अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया। इसको लेकर कुछ लोगों ने आश्चर्य जताया लेकिन ये कोई खास आश्चर्य की बात नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गाधी और जोसेफ के बीच दोस्ती के 17 साल पुराने संबंध हैं। https://www.jansatta.com/national/joseph-vijay-rahul-gandhi-17-years-connection-tvk-congress-strong-alliance-tamil-nadu-politics/4527503/?ref=hometopblock_hp Tamil Nadu Government Formation LIVE: राहुल गांधी चेन्नई के लिए रवाना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तमिलनाडु जाने के लिए अपने घर से रवाना हुए। वे आज चेन्नई में तमिलनाडु के मनोनीत मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। https://twitter.com/AHindinews/status/2053261295366144108 Tamil Nadu Government Formation LIVE: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में टीवीके प्रमुख विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। https://twitter.com/PTI_News/status/2053188807982465039