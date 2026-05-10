Joseph Vijay Oath Ceremony: अभिनेता से नेता बने टीवीके चीफ विजय ने रविवार सुबह तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। टीवीके के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बहुमत के लिए विजय को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पिछले तीन दिनों में कई बार उनके शपथग्रहण की तारीख तक बदली गई। हालांकि, अब वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने चार्ज भी ले लिया है, लेकिन शपथग्रहण में उनके लिए एक दुख की बात यह रही कि उनकी पत्नी और बच्चे समारोह में शामिल नहीं हुए।

दरअसल, रविवार को विजय शपथ ग्रहण समारोह में उनके माता-पिता, शोभा चंद्रशेखर और एसए चंद्रशेखर भी शामिल हुए थे। दोनों की ही खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरी ओर विजय के बच्चे और उनकी पत्नी इस समारोह में नहीं थीं, जबकि ये विजय के लिए उनके राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण पल था।ट

संगीता के शामिल न होने की चर्चा

विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम और उनके बच्चों, जेसन संजय और दिव्या साशा की अनुपस्थिति को लेकर खूब चर्चा हो रही है। खबरें हैं कि विजय की कथित गर्लफ्रेंड तृषा इस शपथग्रहण समारोह में शामिल थीं। खबरों के मुताबिक, संगीता ने विजय से तलाक के लिए अर्जी दे रखी हैं।

तृषा से रिश्तों की वजह से तलाक की अर्जी

जानकारी के मुताबिक, फरवरी में संगीता ने तलाक के लिए अर्जी दी। उनकी याचिका में एक्टर-राजनेता विजय पर बेवफाई का आरोप लगाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उनका एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर था। इस खबर के कुछ दिनों बाद, विजय और तृषा कृष्णन चेन्नई में एक शादी के रिसेप्शन में एक जैसे कपड़े पहनकर पहुंचे, जिससे अफवाहें और तेज हो गईं थीं। इसके बाद से लगातार दोनों के बीच रिश्तों की चर्चा रहती है।

बेटे ने किया इंस्टा से अनफॉलो

गौरतलब है कि विजय और संगीता के दो बच्चे हैं। बेटे का नाम जेसन संजय और बेटी का नाम दिव्या साशा है। इकनॉमिक टाइम्स की खबरों के अनुसार, बेटे जेसन ने विजय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है।

तमिल सिनेमा से निकलकर जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। विजय ने आज 10 मई को चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री की शपथ ली। शपथ समारोह समाप्त होने के बाद अब सोशल मीडिया पर आम लोगों के साथ-साथ साउथ और बॉलीवुड के कई सितारों ने अभिनेता से राजनेता बने विजय को बधाई दी है। इस लिस्ट में पवन कल्याण, प्रकाश राज, आर माधवन, पूजा हेगड़े समेत कई नाम शामिल हैं। पढ़िए पूरी खबर…