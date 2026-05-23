Coimbatore Girl Kidnapping Case: तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के अंतर्गत आने वाले सुलूर क्षेत्र की कन्नामपलयम झील के पास शुक्रवार को एक 10 साल की बच्ची घायल अवस्था में मृत पाई गई थी। बच्ची गुरुवार शाम से लापता था। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित तौर पर इस बच्ची का अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी।

नाबालिग बच्ची के साथ हुए इस कृत्य को लेकर कोयंबटूर पुलिस ने बताया कि लड़की सुलूर इलाके में अपने घर के पास किराने की दुकान पर सामान खरीदने के लिए गई थी। इस दौरान ही आरोपियों ने बच्चा की अपहरण किया फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों की पहचान कार्तिक और मोहन राज के तौर पर हुई है।

बच्ची के परिजनों ने मांगा था सीएम विजय से आश्वासन

बच्ची के साथ हुई इस घटना को लेकर उसके माता-पिता और रिश्तेदारों ने न्याय की मांग की और सुलूर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। पीड़ित परिवार ने सीएम सी जोसेफ विजय से आश्वासन मांगा कि आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बच्ची के परिजनों ने मुर्दाघर से लेने से इनकार कर दिया।

उन्होंने एएनआई को बताया, “जब तक मुख्यमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आता, हम शव नहीं लेंगे। हमने बदलाव के लिए वोट दिया था। अब वे न तो कोई बयान दे रहे हैं और न ही कोई आश्वासन। इससे पता चलता है कि नई सरकार के बाद भी कोई बदलाव नहीं आएगा।”

सीएम विजय बोले- ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

इस घटना पर सीएम विजय की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कोयंबटूर में कल एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ घटी भयावह घटना से गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। ऐसे अमानवीय और अक्षम्य आपराधिक कृत्यों को हमारे समाज में कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं उस बच्ची के परिवार के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जो अपने प्रिय बच्चे को खोने के गम में डूबे हुए हैं। इस मामले से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।”

கோயம்புத்தூரில் நேற்று 10 வயது சிறுமிக்கு நிகழ்ந்த கொடூர சம்பவம் மிகுந்த வேதனையையும், அதிர்ச்சியையும் அளிக்கிறது. இத்தகைய மனிதநேயமற்ற மற்றும் மன்னிக்க முடியாத குற்றச் செயல்கள் நமது சமூகத்தில் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது.



தங்கள் உயிருக்குயிரான குழந்தையைப் பிரிந்து வாடும்… — CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) May 23, 2026

मुख्यमंत्री विजय ने लिखा, “मैंने पुलिस को घटना की गहन और त्वरित जांच करने और तत्काल आरोप पत्र दाखिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ कदम उठाएगी कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसे जघन्य कृत्यों में लिप्त लोगों को कानून के तहत कड़ी सजा मिले। इसके लिए सभी तत्काल और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।”

डीजीपी रवाना, डीएमके ने उठाए सवाल

इस केस में राज्य के डीजीपी संदीप राय राठौर भी मामले की जांच की समीक्षा करने के लिए कोयंबटूर रवाना हुए हैं। टीवीके नेताओं अस्पताल में परिवार से मुलाकात की और न्याय आश्वसन दिया। दूसरी ओर डीएमके ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामकता से टीवीके सरकार पर हमला बोला है।