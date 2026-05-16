Tamil Nadu Cabinet Portfolios: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई है। विजय ने गृह, पुलिस और महिला एवं बाल कल्याण सहित कुछ सबसे शक्तिशाली विभागों को बरकरार रखा है, जबकि वरिष्ठ टीवीके नेता के.ए. सेंगोत्तैयान को वित्त मंत्रालय के साथ-साथ पेंशन और पेंशन भत्ते का प्रभार सौंपा गया है।

विजय के सबसे करीबी सहयोगी और टीवीके के संस्थापक पदाधिकारियों में से एक माने जाने वाले नेता ‘बुस्सी’ एन. आनंद को ग्रामीण विकास और जल विभाग सौंपा गया है। सबसे कम उम्र की मंत्री सेल्वी एस कीर्तना को उद्योग मंत्रालय का पोर्टफोलियो मिला है। एक महिला मंत्री को इतना महत्वपूर्ण विभाग आवंटित किए जाने से तमिलनाडु के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।

आधव अर्जुन लोक निर्माण एवं खेल विकास विभाग संभालेंगे

आधव अर्जुन लोक निर्माण एवं खेल विकास मंत्री बने। वे भवन निर्माण, राजमार्ग और लघु बंदरगाहों सहित लोक निर्माण कार्यों के साथ-साथ खेल विकास की देखरेख करेंगे। डॉ. के.जी. अरुणराज को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग आवंटित किए गए। पी. वेंकटरमनन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने।

Tamil Nadu Cabinet portfolios | CM C. Joseph Vijay keeps Public, General Administration, Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Forest Service, District Revenue Officers, Police, Home, Special Programme Implementation, Women Welfare, Youth Welfare, Welfare… pic.twitter.com/FLGudBOOae — ANI (@ANI) May 16, 2026

आर निर्मलकुमार को ऊर्जा संसाधन और कानून विभाग का प्रभार दिया गया था। उनके विभाग में कानून, न्यायालय, कारागार एवं भ्रष्टाचार निवारण, विधान सभा, राज्यपाल, चुनाव एवं पासपोर्ट शामिल हैं। राजमोहन को स्कूली शिक्षा, तमिल विकास, सूचना एवं प्रचार मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। वे पुरातत्व, तमिल राजभाषा एवं तमिल संस्कृति, फिल्म प्रौद्योगिकी एवं सिनेमा अधिनियम, समाचार पत्र नियंत्रण, स्टेशनरी एवं मुद्रण और सरकारी प्रेस की देखरेख भी करेंगे। डॉ. टी.के. प्रभु को प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय आवंटित किया गया है और वे खनिज एवं खान विभाग का कार्यभार संभालेंगे।

विजय ने कब ली थी शपथ?

विजय का शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10 मई को आयोजित किया गया। उनकी पार्टी ने विजय की दो सीटों सहित 108 सीटें जीतकर 2026 के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से पीछे रह गई। बाद में, उन्हें कांग्रेस, वामपंथी दलों, विदुथलाई चिरुथाइगल कच्ची (वीसीके) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) का समर्थन हासिल हुआ और सरकार का गठन किया। बुधवार को उनकी सरकार ने 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत भी जीत लिया।

25 विदेशी नागरिकों ने भी किया था फर्जी मतदान

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदान करने के आरोप में पुलिस ने करीब 25 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन सभी ने फर्जी तरीके से मतदान के लिए दस्तावेज हासिल किए थे। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। पढ़ें पूरी खबर…