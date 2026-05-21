तमिलनाडु में पहली बार बहुदलीय मंत्रिमंडल बनेगा। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के मंत्रिमंडल में गुरुवार को सुबह 10 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह में कम से कम 21 मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, तमिलगा वेट्री कज़गम के 19 और कांग्रेस के दो विधायकों के शपथ ग्रहण करने की संभावना है, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और विदुथलाई चिरुथाइगल कत्ची (VCK) से एक-एक विधायक को बाद में शामिल किया जा सकता है।

यह मंत्रिमंडल विस्तार विजय और नौ टीवीके मंत्रियों द्वारा 10 मई को पदभार ग्रहण करने के दो सप्ताह बाद हो रहा है। यह घटनाक्रम तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के अंत का भी संकेत दे सकती है, क्योंकि अधिकांश घटक दल (वामपंथी और डीएमडीके को छोड़कर) अब नई टीवीके सरकार का हिस्सा होंगे।

तमिलनाडु के जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है, उनमें जे मोहम्मद परवेज़ (अरंथंगी), डी सरथकुमार (तांबरम), आर कुमार (वेलाचेरी), सी विजयलक्ष्मी (कुमारपालयम) और बी राजकुमार (कुड्डालोर) शामिल हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं।

Congratulations to @INCTamilNadu MLAs Adv. Rajesh Kumar and Thiru.P. Vishwanathan who are taking oath as ministers in the @TVKVijayHQ cabinet. This is a historic moment for Congress party and our workers in Tamil Nadu. https://t.co/s4d5205yTX — Congress Kerala (@INCKerala) May 20, 2026

एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार शाम को एक पोस्ट में कहा, “कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजेश कुमार और पी विश्वनाथन को तमिलनाडु मंत्रिमंडल में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि कांग्रेस 59 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है।”

वीसीके ने अभी तक आधिकारिक रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन वह टीवीके कैबिनेट में शामिल हो सकती है। टीवीके मंत्री आधव अर्जुन द्वारा कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए खुले निमंत्रण के बाद बुधवार शाम को आईयूएमएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएम कादर मोहिदीन ने कहा कि पार्टी की राजनीतिक सलाहकार समिति ने विजय के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

उन्होंने कहा कि गुरुवार को सुबह 11 बजे चेन्नई में होने वाली तमिलनाडु उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह तय किया जाएगा कि दोनों विधायकों में से कौन मंत्री बनेगा। तिरुची में पत्रकारों से बात करते हुए मोहिदीन ने कहा कि उन्होंने (टीवीके) हमें सद्भावना के साथ मंत्रालय में शामिल होने का उदार निमंत्रण दिया है।

उन्होंने कहा कि हमें न तो मंत्री पद की उम्मीद थी और न ही हमने इसकी मांग की थी। उन्होंने दोहराया कि आईयूएमएल ने तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने और राज्य में भाजपा के प्रभाव की किसी भी संभावना को रोकने के लिए ही टीवीके सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था। हालांकि वीसीके ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, सूत्रों के अनुसार पार्टी ने टीवीके मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला कर लिया है।

टीवीके ने आदि द्रविड़ कल्याण विभाग की पेशकश की है। वहीं वीसीके के उप महासचिव और तिंडीवनम विधायक वन्नी अरसु (जो वीसीके के संभावित मंत्री पद के उम्मीदवार हैं) उन्होंने कृषि, पशु चिकित्सा और सहकारिता विभागों की मांग की है। वीसीके नेता ने कहा कि टीवीके की ओर से विभागों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उन्होंने हमसे पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने को कहा है।

आधव अर्जुन के पूर्व निमंत्रण का जवाब देते हुए वीसीके नेता थोल थिरुमावलवन ने कहा कि वीसीके प्रमुख नेताओं से परामर्श करने के बाद इस बारे में निर्णय लेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वीसीके ने सरकार में शामिल होने का निर्णय लेने से पहले कई कारकों का मूल्यांकन किया है, जैसे कि वामपंथी दलों के दृष्टिकोण के अनुरूप टीवीके को केवल बाहरी समर्थन देने का उसका निर्णय और डीएमके के साथ उसके गठबंधन पर सरकार में शामिल होने के संभावित प्रभाव।

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तमिलनाडु में यह बदलाव नई सरकार के प्रशासनिक संतुलन बनाने का संकेत भी प्रतीक माना जा रहा है। इसको लेकर काफी समय से सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसी अटकलें थीं कि पूर्व मंत्रियों एसपी वेलुमणि और सी वी शनमुघम के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके के बागी गुट को मंत्रिमंडल में पद दिए जा सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर।