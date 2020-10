BJP नेता खुशबू सुंदर मंगलवार को हिरासत में ले ली गईं। चिदंबरम जाते वक्त पुलिस ने उन्हें पकड़ा। वह वहां VCK चीफ के मनुस्मृति से जुड़े महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रही थीं।

Tamil Nadu: BJP leader Kushboo Sundar detained by police on her way to Chidambaram today.

She was on the way to Chidambaram to protest against VCK leader Thirumavalavan’s alleged remark on Manusmriti. pic.twitter.com/A6FkHqOoWQ

