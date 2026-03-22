तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी जबकि 4 मई को नतीजें आएंगे। इस बीच बीजेपी तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने रविवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे की बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को चेन्नई पहुंचेंगे। नागेंद्रन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीयूष गोयल के साथ उच्च स्तरीय चर्चा के बाद पार्टी के चुनाव घोषणापत्र और गठबंधन की स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा।

स्टालिन पर बीजेपी ने साधा निशाना

नागेंद्रन ने कहा, ”केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल चेन्नई आ रहे हैं। उनके आने के बाद हम बातचीत करेंगे और सीट बंटवारे के विवरण की घोषणा करेंगे।” मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा बार-बार ‘दिल्ली’ को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए नागेंद्रन ने दावा किया कि भाजपा के बढ़ते प्रभाव को लेकर डीएमके नेतृत्व डर से कांप रहा है। उन्होंने कहा, ”मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री ‘दिल्ली’ से इतना क्यों डरते हैं। चाहे हम अपनी बैठकें बेंगलुरु में करें या दिल्ली में, डीएमके पार्टी घबराहट की स्थिति में नजर आती है।”

केंद्र ने तमिलनाडु को दिया खूब फंड- बीजेपी

राज्य में केंद्र सरकार के योगदान का बचाव करते हुए नागेंद्रन ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में तमिलनाडु को लगभग 14 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में 350 करोड़ रुपये की लागत वाले थूथुकुडी हवाई अड्डे के विस्तार और 650 करोड़ रुपये की त्रिची हवाई अड्डे परियोजना सहित प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का हवाला दिया।

नागेंद्रन ने मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ”मुख्यमंत्री को ‘दिल्ली’ को लेकर लगातार चिंतित रहने के बजाय मादक पदार्थों के प्रसार को रोकने और जन सुरक्षा में सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए।”

कहां से चुनाव लड़ेंगे नागेंद्रन?

अपनी उम्मीदवारी के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नागेंद्रन ने तिरुनेलवेली के मतदाताओं के साथ अपने संबंधों को लेकर भरोसा जताया और विधानसभा में अपने पांच कार्यकालों में महत्वपूर्ण जनादेश हासिल करने के अपने इतिहास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पार्टी विकास के सिद्धांतों और एनडीए गठबंधन की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ेगी। राज्य विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होगा।

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तमिलनाडु के बड़े नेता और AMMK के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को डीएमके पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तमिलनाडु की तुलना में बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यक ज़्यादा सुरक्षित हैं। पढ़ें पूरी खबर