तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के अग्रणी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्रों में कल्याणकारी योजनाओं के मद में वित्तीय सहायता के साथ-साथ रोजगार पर केंद्रित वादे शामिल किए हैं। घोषणापत्रों में किए गए वादों में विकास बनाम निशुल्क कल्याणकारी के दम पर दोनों प्रमुख दल सत्ता में काबिज होने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं।

सीधे नकद हस्तांतरण और सब्सिडी वाली जरूरी चीजों से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार और आर्थिक विकास की योजनाओं तक, पार्टियां मतदाताओं को तुरंत राहत देने और शासन के बड़े लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। डीएमके, एआईएडीएमके, भाजपा, कांग्रेस समेत नाम तमिलर काची (एनटीके) जैसी पार्टियों ने किसानों, छात्रों, महिलाओं के साथ साथ अन्य वर्ग वाले परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चुनाव प्रचार के केंद्र में रखा है।

इन सब के अलावा, तमाम दलों ने खुद को विकास के समर्थक के तौर पर पेश करने के लिए आधारभूत संरचना, रोजगार और निवेश प्रस्तावों की बदौलत मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने 297 वादों वाला एक घोषणापत्र जारी किया, जिसमें वित्तीय सहायता और सब्सिडी पर खास जोर दिया है ताकि लोगों के जीवन-यापन के खर्च को कम किया जा सके। पार्टी ने प्रस्तावित योजना कुला विलाक्कू योजना के तहत परिवारों की प्रमुख महिला सदस्य को 2,000 रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया है।

साथ ही जरूरी सामान की बढ़ती कीमत और कर बोझ से राहत देने के लिए प्रत्येक परिवार को एकमुश्त 10,000 रुपए की राहत देने की भी बात कही गई है। घोषणापत्र में राशन कार्ड धारकों को सालाना तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चावल और दाल मुहैया कराने समेत पुरुषों के लिए भी मुफ्त बस यात्रा योजनाओं के विस्तार का प्रस्ताव है। इसके अलावा, किसानों के लिए कर्ज माफी, सौर पैनल पर सब्सिडी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना भी शामिल है।

एआईएडीएमके के मुताबिक, इन उपायों से उन परिवारों पर से वित्तीय बोझ कम होगा जो जरूरी सामान की कीमतों में बढ़ोतरी से परेशान हैं।उधर, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की घोषणापत्र में कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने और उनके विस्तार को खास तवज्जो दी गई है। इसके तहत महिलाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने, स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना का विस्तार सहित इसे आठवीं कक्षा तक लागू करने सहित अन्य वादे भी शामिल हैं।

घोषणापत्र में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी, छात्रों को मिलने वाली राशि में इजाफा, आवास योजनाओं का विस्तार और बड़े पैमाने पर निवेश के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने का भी प्रस्ताव है। हालिया रपट के मुताबिक, डीएमके ने गृहणियों को घरेलू उपकरण खरीदने में सहायता और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी प्रस्ताव रखा है।

एआईएडीएमके महासचिव ने 297 वादों वाला एक घोषणापत्र जारी किया, जिसमें वित्तीय सहायता और सब्सिडी पर खास जोर दिया है ताकि लोगों के जीवन-यापन के खर्च को कम किया जा सके। डीएमके की घोषणापत्र में कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने और उनके विस्तार को खास तवज्जो दी गई है। महिलाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि को 2,000 रुपए करने, स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना का विस्तार, आठवीं कक्षा तक लागू करने व अन्य वादे भी शामिल हैं।

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