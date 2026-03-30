तमिलनाडु समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी मौसम में राजनीतिक दल वादों की बौछार कर रहे हैं। तमिलनाडु में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल डीएमके और एआईएडीएमके ने लोक-लुभावन वादे किए हैं। AIADMK ने हर राइस राशन कार्ड धारक को मुफ़्त रेफ़्रिजरेटर देने का वादा किया तो वहीं इसके जवाब में सत्ताधारी DMK ने बुधवार अपने घोषणापत्र में महिलाओं को 8 हजार रुपये के कूपन की घोषणा की। डीएमके का वादा ऐसी महिलाओं के लिए है जो इनकम टैक्स नहीं देतीं हैं। 8,000 रुपये के कूपन से महिलाएं अपने परिवार की जरूरत का कोई भी घरेलू सामान (रेफ़्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, मिक्सी, माइक्रोवेव ओवन या इंडक्शन स्टोव) खरीद सकती हैं।

महिलाओं को 2 हजार महीना

वहीं डीएमके के घोषणापत्र में महिलाओं (जो घर की मुखिया हैं) के लिए ‘कलाईनार मगलीर उरिमाई थोगई’ को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह करने, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार कक्षा 8 तक करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये करने, दिव्यांगों के लिए सहायता बढ़ाने, 35 लाख कॉलेज छात्रों को मुफ़्त लैपटॉप देने और पांच वर्षों में 18 लाख करोड़ रुपये के निवेश के जरिए 50 लाख नौकरियां पैदा करने का भी वादा किया गया।

AIADMK ने अपने घोषणापत्र को बताया ‘चुनाव का हीरो’

AIADMK के एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने अपनी पार्टी के घोषणापत्र को ‘चुनाव का हीरो’ बताया था। इसमें वादों की एक लंबी सूची थी, जिसमें लगभग 2.22 करोड़ चावल राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ़्त रेफ़्रिजरेटर, परिवारों के लिए एक बार में 10,000 रुपये की राहत राशि, पुरुषों के लिए मुफ़्त बस यात्रा, साल में तीन मुफ़्त LPG सिलेंडर, और NEET परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षण 7.5% से बढ़ाकर 10% करने का वादा शामिल था। DMK के जवाब ने सीधे राहत देने की राजनीति को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि उसमें कुछ बदलाव किए।

डीएमके vs एआईएडीएमके

जहां AIADMK ने रेफ़्रिजरेटर देने का प्रस्ताव रखा, वहीं DMK ने कूपन देने का प्रस्ताव रखा। जहां AIADMK ने एक बार में 10,000 रुपये की नकद राहत देने का प्रस्ताव रखा, वहीं डीएमके ने अपने पुराने वादों का विस्तार करने का फैसला किया।

DMK ने अपने घोषणापत्र में क्या वादा किया?

हालांकि दोनों दलों ने महिलाओं को केंद्र में रखा है। DMK के घोषणापत्र के अनुसार महिलाओं के लिए मासिक अधिकार अनुदान दोगुना कर दिया जाएगा और हर साल इसमें नए पात्र लाभार्थी जोड़े जाएंगे। ‘विदियाल पयानम’ योजना के तहत महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा जारी रहेगी। नाश्ता योजना सरकार की सबसे ज़्यादा सराही जाने वाली कल्याणकारी पहलों में से एक है। इसका विस्तार प्राथमिक स्तर से बढ़ाकर कक्षा 8 तक किया जाएगा। चिकित्सा बीमा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाएगा और इसका दायरा उन परिवारों तक बढ़ाया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, भरण-पोषण भत्ता बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया जाएगा।

इस घोषणापत्र में कल्याणकारी योजनाओं का दायरा रसोई से निकालकर श्रम बाजार तक ले जाने का भी प्रयास किया गया है। इसमें ‘नान मुधलवन’ योजना के तहत पांच लाख शिक्षित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का वादा किया गया है, जिसके तहत छह महीने के प्रशिक्षण काल के दौरान उन्हें हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएँगे। ‘पुधुमाई पेन’ और ‘तमिल पुधलवन’ योजनाओं के तहत कॉलेज जाने वाली लड़कियों और लड़कों को मिलने वाली मासिक सहायता राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी जाएगी। किसानों से बिना मीटर वाले आधुनिक इलेक्ट्रिक पंप सेट, धान की खरीद के लिए 3,500 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत, और गन्ने के लिए 4,500 रुपये प्रति टन की कीमत का वादा किया गया है। इसके अलावा, आवास के क्षेत्र में भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2030 तक ‘झोपड़ी-मुक्त तमिलनाडु’ बनाने के उद्देश्य से, ‘कलैगनारिन कनवू इलम’ और उससे जुड़ी अन्य योजनाओं के तहत 10 लाख नए पक्के मकानों का निर्माण किया जाएगा।

राज्य में 2006 से ‘मुफ्त की चीजों’ का दौर

तमिलनाडु के मतदाताओं ने पहले भी ऐसे कई दौर देखे हैं। राज्य की कल्याणकारी संस्कृति ने लंबे समय से ‘मुफ़्त की चीज़ों’ और सामाजिक नीतियों के बीच का फांसला बढ़ गया है। 2006 में DMK की रंगीन टेलीविज़न योजना चुनाव के समय दिए जाने वाले तोहफ़ों का सबसे मशहूर प्रतीक बन गई थी। 2011 में जयललिता ने इसके जवाब में ग्राइंडर, मिक्सी, पंखे और लैपटॉप देने का वादा किया। 2016 में AIADMK ने मुफ़्त सेल फ़ोन, मुफ़्त बिजली, शादी के लिए सोना, महिलाओं के लिए स्कूटर और स्कूली बच्चों के लिए नाश्ता योजना का वादा किया। 2021 में AIADMK ने सभी के लिए घर, गृहणियों के लिए हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद, छह मुफ़्त गैस सिलेंडर, सोलर किचन, ‘अम्मा’ वॉशिंग मशीन, मुफ़्त डेटा और शिक्षा ऋण माफ़ी का वादा किया। DMK ने इसके बाद चुनाव जीता था। हालांकि उसने तब से कई बड़े वादों को पूरा किया है, जिनमें महिलाओं के लिए 1,000 रुपये का अनुदान, महिलाओं और ट्रांस लोगों के लिए मुफ़्त परिवहन, नाश्ता कार्यक्रम, उच्च शिक्षा में सहायता और कई ऋण माफी शामिल हैं।

2024 में कैसा था DMK का घोषणापत्र?

राजनीति का व्यापक स्वरूप भी बदल गया है। DMK के 2024 के लोकसभा घोषणापत्र में राष्ट्रीय और संवैधानिक मुद्दों पर ज़ोर दिया गया था, जैसे NEET को खत्म करना, समान नागरिक संहिता का विरोध करना, “एक राष्ट्र, एक चुनाव” का विरोध करना, राज्यों की स्वायत्तता बढ़ाना, ‘तिरुक्कुरल’ को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करना, महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार करना और राज्यपाल की शक्तियों को कम करना शामिल है। वहीं डीएमके के 2021 का विधानसभा घोषणापत्र राज्य-स्तरीय शासन और कुछ भावनात्मक मुद्दों का मिश्रण था, जैसे NEET को खत्म करना, राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों को रिहा करना, किसानों और छात्रों के ऋण माफ करना, और पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ज़ोर देना शामिल था।

2021 में AIADMK ने किए थे ये वादे

वहीं AIADMK का 2021 का घोषणापत्र भी कल्याणकारी योजनाओं से भरा हुआ था। इसमें सीधे नकद सहायता, छह मुफ़्त गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा, घर-घर राशन पहुंचाना, सोलर किचन, वॉशिंग मशीन, और विस्तारित रोज़गार गारंटी योजना के तहत 150 दिनों का काम शामिल था।

भावनात्मक मुद्दे मुख्य एजेंडे से गायब

हालांकि इस साल चुनाव से जुड़े कुछ पुराने भावनात्मक मुद्दे मुख्य एजेंडे से गायब हो गए। कावेरी, कच्चाथीवू और सेतुसमुद्रम, ऐसे मुद्दे जिन्हें कभी घोषणापत्र में सबसे ज़्यादा जगह मिलती थी। अब उनकी जगह कूपन, पेंशन, कौशल विकास अनुदान और घरेलू उपकरणों ने ले ली है। तमिलनाडु की पुरानी कल्याणकारी राजनीति इस बात को साबित करने के बारे में थी कि राज्य लोगों को खाना, ट्रांसपोर्ट और शिक्षा दे सकता है, तो नई होड़ इस बात को दिखाने के बारे में है कि वह घरों का स्तर भी सुधार सकता है, महंगाई से राहत दे सकता है और फिर भी विकास का वादा कर सकता है।

इसका नतीजा यह हुआ है कि एक ऐसा चुनावी अभियान चल रहा है जिसमें विपक्ष सेवाओं की डिलीवरी के मामले में सरकार से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार अपनी डिलीवरी को ज़्यादा सुरक्षित विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। एक पक्ष रेफ्रिजरेटर देने का प्रस्ताव रखता है। दूसरा पक्ष कहता है कि लोगों को खुद अपनी पसंद का उपकरण चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। अब तो कल्याणकारी राजनीति भी इस बात की होड़ बन गई है कि यूजर की पसंद को कौन बेहतर ढंग से पूरा कर पाता है।

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एक्टर विजय तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और त्रिची पूर्व विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। टीवीके ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पढ़ें पूरी खबर