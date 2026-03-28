Tamil Nadu Assembly Elections 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। साथ ही डीएमके के हिस्से की 164 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो गया है। डीएमके चीफ ने विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों पर भरोसा जताया है।

तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। डीएमके ने ऐलान किया है कि 164 सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कांग्रेस के हिस्से 28 सीटें आई हैं। खास बात यह भी है कि स्टालिन ने डीएमडीके पर भी भरोसा जताया है कि और उसे 10 सीटें दी हैं।

छोटे दलों को कितनी सीटें?

कांग्रेस और डीएमडीके के अलावा डीएमके के अन्य सहयोगियों की बात करें तो वीसीके को 8, सीपीआई और सीपीआई-एम को 5-5 सीटें, जबकि एमडीएमके को 4 सीटें मिली हैं। मुस्लिम मतदाताओं के बीच पैठ रखने वाली पार्टी आईयूएमएल और एमएमके को भी 2-2 सीटें दी गई हैं। वहीं एमजेके और एसडीपीआई को 1-1 सीट दी गई हैं।

ओ. पनीरसेल्वम की सीट का भी हुआ ऐलान

डीएमके ने प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा ओ पनीरसेल्वम की हो रही है। AIADMK के कद्दावर नेता रहे पनीरसेल्वम अब डीएमके गठबंधन की ओर से बोडिनायकन्नूर से चुनावी मैदान में उतरेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि सीएम स्टालिन ने पनीरसेल्वम को अपने पाले में लाकर दक्षिण तमिलनाडु के ‘मुकुलथोर’ वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की कोशिश की है। पनीरसेल्वम का डीएमके में जाना AIADMK के लिए चुनौती भी माना जा रहा है।

गौरतलब है कि डीएमकी की लिस्ट में अनुभवी चेहरों को ज्यादा महत्व दिया गया है। अरुप्पुकोट्टई से पार्टी के दिग्गज केकेएसएसआर रामचंद्रन को फिर से उतारा गया है, जबकि कन्याकुमारी सीट से महेश और पलयमकोट्टई से वहाब को टिकट दिया गया है।

AMMK के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने डीएमके पर निशाना साधा। (Image Source: Express)

तमिलनाडु के बड़े नेता और AMMK के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को डीएमके पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तमिलनाडु की तुलना में बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यक ज़्यादा सुरक्षित हैं। दिनाकरन ने DMK पर एक झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया। तंजावुर में NDA द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए दिनाकरन ने दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे असुरक्षित हैं और छात्रों के बीच नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। पढ़िए पूरी खबर…