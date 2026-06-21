तमिलनाडु में तिरुवल्लूर जिले के उथुकोट्टई तालुक के कनिगईपैर गांव में मछली का चारा एक्सपोर्ट करने वाली एक प्राइवेट फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से कई महिलाओं की जान चली गई है। बताया जा रहा कि अब तक 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 60 से अधिक लोग प्रभावित हैं। फैक्टी में झींगा प्रोसेस किया जाता था और अमोनिया लीक होने के बाद कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पीड़ितों में प्रवासी मजदूर शामिल
इस गैस लीक के बाग पीड़ितों में उत्तरी भारत के कई राज्यों से आए प्रवासी मजदूर शामिल हैं। गैस लीक के बाद इन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी और फिर उन्हें इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पतालों में ले जाया गया।
7 महिलाओं की मौत
पीटीआई के मुताबिक, तमिलनाडु की तिरुवल्लूर पुलिस ने कहा कि इस मामले को लेकर अब तक 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी एस. कविता ने बताया कि 67 प्रभावित लोगों को तुरंत स्थानीय चिकित्सा केंद्रों में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि 46 लोगों का इलाज वेल्स अस्पताल में और 21 लोगों का इलाज वेंकटेश्वर अस्पताल में किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि गंभीर रूप से प्रभावित 9 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए चेन्नई स्थित सरकारी स्टैनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है।
CM विजय ने दिए जांच के आदेश
एआई, आईटी और डिजिटल सेवाओं के मंत्री आर कुमार के मुताबिक, फैक्ट्री में फूड प्रक्रियाओं में कूलेंट के रूप में इस्तेमाल की जा रही गैस के रिसाव से 60 महिलाएं और चार पुरुष प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इस घटना को “बेहद दुखद” बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एएनआई के मुताबिक, TN DIPR ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अमोनिया गैस रिसाव की घटना की जांच के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। 3 सदस्यों वाली इस समिति में ‘औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशक’, ‘प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव’ और ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त निदेशक’ शामिल हैं। समिति को 24 घंटे में अंतरिम रिपोर्ट और 3 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है।
साथ ही मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने IT मंत्री/तिरुवल्लूर के प्रभारी मंत्री को निर्देश दिया कि वे निगरानी अधिकारी डॉ. के.पी. कार्तिकेयन (IAS) के साथ तुरंत तिरुवल्लूर पहुंचें और जिला कलेक्टर व जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और देखभाल सुनिश्चित करें।
मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, इस गैस लीक में दो महिलाओं की मौत हुई है और 62 लोग प्रभावित हैं। घटना को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मृतकों के परिवारों के लिए ₹2 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की और घायलों के लिए विशेष इलाज का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने राज्य भर में खतरनाक उद्योगों का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
लंबे समय से रात के समय बार-बार गैस छोड़ी जाती है- स्थानीय निवासी
झींगा प्रोसेस करने वाली एक प्राइवेट फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने पर एक स्थानीय निवासी ने कहा, “जिस झींगा प्रोसेसिंग कंपनी में आज गैस लीक हुई, वहां लंबे समय से रात के समय बार-बार गैस छोड़ी जा रही है। आस-पास के गांवों में रहने वाले लोग पहले ही इससे प्रभावित हो चुके हैं और उन्हें इलाज भी कराना पड़ा है। 2023 से मैं लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहा हूं कि वे यह पक्का करें कि बार-बार होने वाली ये दिक्कतें किसी बड़ी समस्या का रूप न ले लें।”
एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने कहा, “यह कंपनी पिछले 10 सालों से पूरी तरह गैर-कानूनी तरीके से चल रही है। हमने कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की… यह पूरी तरह गैर-कानूनी है। हम सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हैं।”
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। टीवीके प्रमुख ने सहकारी संस्थाओं से लिए गए 75000 रुपये तक के फसल ऋण को पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है। टीवीके सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 14.43 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें