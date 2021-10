तमिल फिल्म कूझांगल को मिलेगी ऑस्कर 2022 में इंट्री, शराबी पति और बेटे के संघर्ष की है कहानी

एक तमिल फिल्म ‘कूझांगल’ को ऑस्कर 2022 में भारत की ओर से अधिकारिक इंट्री मिल गई है। विनोथराज पीएस द्वारा निर्देशित इस फिल्म को 94वें अकादमी पुरस्कारों के लिए चुना गया है। फिल्म में एक शराबी अपमानजनक पति की कहानी है, जिसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है।

‘कूझांगल’ कई नए कलाकार से सजी हुई फिल्म है। इसे विग्नेश शिवन और नयनतारा द्वारा निर्मित किया गया है। शिवन ने ट्विटर पर फिल्म के ऑस्कर चयन की खबर शेयर करते हुए कहा कि यह सुनने का मौका है!… और ऑस्कर जाता है … एक सपने से दो कदम दूर हमारे जीवन में सच होने का क्षण…।

फिल्म की कहानी में एक शराबी, गाली देने वाला पिता गणपति (करुत्तदइयां) और उसका बेटा, वेलु (चेल्लापंडी), पत्नी-मां को वापस लाने के लिए पड़ोसी गांव जा रहे हैं, जो घर से भाग गई है। इसी दौरान गणपति और उसके ससुराल वालों के बीच हाथापाई हो जाती है।

There’s a chance to hear this!

“And the Oscars goes to …. ?????? “

Two steps away from a dream come true moment in our lives …. ❤️❤️???????#Pebbles #Nayanthara @PsVinothraj @thisisysr @AmudhavanKar @Rowdy_Pictures

Can’t be prouder , happier & content ? pic.twitter.com/NKteru9CyI

— Vignesh Shivan (@VigneshShivN) October 23, 2021