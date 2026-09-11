BRICS SUMMIT: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ब्रिक्स के दौरान यह पहली बार है जब पीएम ने किसी राष्ट्रध्यक्ष से मुलाकात की है। इस साल यह दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात है।

इससे पहले दोनों नेता 31 अगस्त को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में मिले थे।

दोनों नेता ने की द्विपक्षीय बैठक

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्किल मोबिलिटी और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा भी की। इसके अलावा दोनों ने रूस की अंतरराष्ट्रीय औद्योगित प्रदर्शनी “इनोप्रोम इंडिया” (INNOPROM India) का स्वागत किया, जो पहली बार भारत में 9 से 11 सितंबर तक आयोजित हुई।

दोनों नेताओं ने व्यापार और औद्योगिक संबंधों को और बढ़ाने में इसके महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने इनोप्रोम इंडिया प्रदर्शनी का दौरा भी किया और प्रतिभागियों से बातचीत की।

दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों ने बहुपक्षीय मंचों पर भारत-रूस के जुड़ाव, विशेष रूप से 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के भीतर सहयोग पर भी बात की।

प्रधानमंत्री ने जाहिर की खुशी

प्रधानमंत्री ने एक्स पर ट्वीट कर इस मुलाकात पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा, “बिश्केक में हमारी मुलाक़ात के दो हफ़्ते से भी कम समय में, दिल्ली में राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर बहुत खुशी हुई।”

Delighted to meet President Putin in Delhi, less than two weeks after our meeting in Bishkek.



During today’s meeting we talked about:



Closer trade ties, including implementation of the Programme for Economic Cooperation 2030.



Cooperation in areas like infrastructure, energy,… pic.twitter.com/nLaMDxnDEc — Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026

साथ ही पीएम ने आगे कहा, “आज की बैठक में हमने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने पर, जिसमें ‘इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम 2030’ को लागू करना भी शामिल है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, रक्षा, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।

आगे लिखा, “हमारी BRICS अध्यक्षता के दौरान भारत की वे कोशिशें जिनका मकसद हमारी दुनिया की भलाई को आगे बढ़ाना है।”

‘भारत शांति प्रयासों में मदद करने के लिए तैयार’

पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति ने आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष शामिल हैं, जिनका समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में मदद करने के लिए तैयार है।

दोनों नेता दोनों देशों के बीच ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ को और मजबूत करने की दिशा में काम करते रहने पर सहमत हुए। यह साझेदारी लगातार महत्वपूर्ण विकास कर रही है और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद इसने मजबूती बनाए रखी है।

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया निमंत्रण

इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। जिसे प्रधानमंत्री ने सहज स्वीकार कर लिया। इस शिखर सम्मेलन की तारीखें राजनयिक माध्यमों से आपसी सुविधा के मुताबिक तय की जाएंगी।

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देश की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बैठक की। भारत मंडपम में रूसी राष्ट्रपति के पहुंचते ही पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक पुस्तक भेंट की। यह पुस्तक रूस में अनुवाद किया गया है। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, “मुझे उम्मीद है कि यह किताब हमारे आपसी संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें