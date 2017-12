सेना के खास अभ्यास के गवाह बने आर्मी चीफ, बोले- लगता नहीं कि पाकिस्तान को चाहिए शांति

आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि भारत हमेशा से पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ताना संबंधों का पक्षधर रहा है लेकिन जिस तरह से पड़ोसी मुल्क जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ा रहा है और अन्य हरकतें कर रहा है, उससे नहीं लगता कि उधर के लोग शांति चाहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारत-पाक सीमा के निकट सेना के खास अभ्यास कार्यक्रम ‘हमेशा विजयी’ में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देश आतंकियों के खिलाफ कदम उठाती है तो भारत बातचीत करने को राजी है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही ये बातें कहीं। बता दें कि पिछले करीब डेढ़ साल से भारत-पाकिस्तान के बीच राजनयिक बातचीत बंद है।

We also want better relations but from actions taken by them, like increasing terror in J&K, it doesn't seems like they want peace. If they take right initiatives against terrorists, we can have talks: Army Chief Bipin Rawat at 'Hamesha Vijayee' exercise in Jaisalmer #Rajasthan pic.twitter.com/6C3x6pwqC6

