निजामुद्दीन मरकज से रात में ही सभी लोगों को निकाल लेने के बाद दिल्ली नगरपालिका ने इलाके को सैनिटाइज किया।

Delhi: Nizamuddin Markaz and the area around it being sanitised by South Delhi Municipal Corporation. A religious gathering was held in Nizamuddin Markaz, that violated lockdown conditions&several #COVID19 positive cases have been found among those who attended the gathering.