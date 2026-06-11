सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को उनके 90वें जन्मदिन पर रक्षा विभाग की ओर से टी-55 टैंक भेंट किया गया। टी-55 टैंक को देखकर अन्ना की युद्ध की यादें ताजा हो गईं और वे भावुक हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में इस टैंक का इस्तेमाल हुआ था। अन्ना हजारे ने टैंक पर फूल माला चढ़ाई और मिलिट्री शैली में उसको सैल्यूट भी दिया।

ग्रामीण विकास और समाज सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित करने से पहले हजारे ने भारतीय सेना में सेवा की थी। जल संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन, वृक्षारोपण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से रालेगण सिद्धि को एक आदर्श गांव में बदलने के उनके प्रयासों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

भीम नाम के टैंक की इतिहास में खास जगह

‘भीम’ नाम का टी-55 टैंक भारत के सैन्य इतिहास में एक खास जगह रखता है और इसने कई दशकों तक सशस्त्र बलों की सेवा की है। रालेगण सिद्धि में इस टैंक को स्थापित करके, अधिकारियों का उद्देश्य युवा पीढ़ी को देशभक्ति, सैन्य सेवा और निस्वार्थ जनसेवा की भावना के लिए प्रेरित करना है।

टैंक मिलने के बाद क्या बोले अन्ना हजारे

अन्ना हजारे ने कहा, ”रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया यह टैंक गांव के लोगों और रालेगण सिद्धि घूमने आने वाले सैलानियों, दोनों को ही प्रेरित करेगा। इस टैंक ने 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान युद्धक्षेत्र में असाधारण शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था।” एक ग्रामीण ने बताया कि गांव में प्रदर्शन के लिए एक टैंक लाने की कोशिशें लंबे समय से की जा रही थीं। उन्होंने कहा, ”अन्ना हजारे के जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही टैंक मिलना गांव के लिए बहुत खुशी की बात है। 15 जून को उनके जन्मदिन पर, यह टैंक औपचारिक रूप से रालेगण सिद्धि के लोगों को समर्पित किया जाएगा।”

इस कार्यक्रम में रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों, सेना के अधिकारियों, गांव के नेताओं और लोगों ने भाग लिया और इस कदम को भारत के सबसे सम्मानित समाज सुधारकों में से एक के लिए एक उचित सम्मान बताया।

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राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के बगावत करके बीजेपी में जाने के ऐलान को लेकर समाजसेवी अन्ना हजारे का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दल-बदल के बढ़ते चलन की तीखी आलोचना की है। अन्ना हजारे ने मांग की कि दल-बदल के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जिससे जनता के साथ धोखा न हो। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…