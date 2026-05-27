पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में पीड़ितों में से एक के पिता ने आरोपी को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की है। मृतक अश्विनी के पिता सुरेश कोष्टा ने आरोप लगाया है कि यह व्यवस्था अपराध को रोकने में विफल हो रही है। यह आलोचना आरोपी परिवार के सदस्यों द्वारा जश्न मनाते हुए कथित तौर पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद आई है।

अश्विनी के पिता सुरेश कोष्टा ने कानून और जवाबदेही के प्रति भय की कमी पर गहरी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि उनके समाज में दो लोगों को मारकर जश्न मनाना एक प्रथा सी लगती होगी। वे आम नागरिकों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए और किशोरों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की आलोचना की।

सुरेश कोष्टा ने कहा कि कानून आम आदमी का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि कानून ही उन्हें सजा से बचने के प्रावधान देता है। अगर कोई नाबालिग है, तो वह कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कड़ी न्यायिक कार्रवाई की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा फैसला सुनाना चाहिए जिससे लोगों में कानून का भय पैदा हो। अब कानून का कोई भय नहीं रह गया है। अगर किसी को उच्च न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे छोड़ देता है। इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है।

कोष्टा ने कुछ विदेशी कानूनी प्रणालियों के समान कठोर दंड का सुझाव देते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि जब तक भारत में मुस्लिम देशों जैसे कानून- ‘खून के बदले खून’ लागू नहीं किए जाते, तब तक कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला है। उन्होंने पूछा कि इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? अगर कानून सख्त नहीं है तो संदेश कैसे भेजा जा सकता है?” उन्होंने आरोपियों की जमानत रद्द करने और इसमें शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की भी मांग की।

उन्होंने ने आगे कहा कि उसकी जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए और उसके माता-पिता को जेल भेजा जाना चाहिए। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

ये टिप्पणियां उस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद आई हैं जिसमें कथित तौर पर आरोपी अग्रवाल परिवार के सदस्य मामले में जमानत मिलने के बाद जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिससे सोशल मीडिया पर व्यापक जन आक्रोश फैल गया है।

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में पोर्श कार दुर्घटना से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी थी। साथ ही कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई थीं, जिनमें यह शर्त भी शामिल थी कि वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें।

यह मामला मई 2024 में पुणे में हुई एक घटना से संबंधित है। जिसमें एक नाबालिग द्वारा कथित तौर पर लापरवाही और तेज गति से चलाई जा रही पोर्श कार ने दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपियों को बचाने के लिए रक्त के नमूनों से छेड़छाड़ के आरोप भी शामिल हैं, जिनमें चिकित्सा साक्ष्यों को बदलने के लिए भुगतान किए जाने के दावे भी शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यद्यपि इस घटना से लापरवाहीपूर्ण व्यवहार और माता-पिता की जिम्मेदारी के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, इस स्तर पर आरोपी को हिरासत में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस को अपने ही सांसदों और विधायकों के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच, तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। राज्य तृणमूल अध्यक्ष सुब्रता बख्शी को लिखे पत्र में बारासात सांसद ने कहा कि वह गहरे मानसिक संघर्ष और लंबे चिंतन के बाद पद छोड़ रही हैं। पढ़ें पूरी खबर।