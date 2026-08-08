Maharashtra Govt News: महाराष्ट्र सरकार जल्द ही स्विगी, जोमैटो, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसी फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों को राज्य के बाइक-टैक्सी नियमों के दायरे में लाने जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के तहत अब इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को राज्य सरकार की नीतियों का पालन करना होगा।

राज्य सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य डिलीवरी करने वाले ड्राइवर्स को महाराष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, राज्य में प्रदूषण कम करना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करना है।

‘महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम’ में होगा बड़ा संशोधन

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार, परिवहन विभाग ने ‘महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम, 2025’ में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव तैयार किया है। इन संशोधनों में ‘डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर’ की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है, जिससे पार्सल और भोजन की डिलीवरी करने वाले सभी वाहन इस कानून के अंतर्गत आ जाएंगे।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित इस नई नीति के लागू होने के बाद 15 किलोमीटर से कम दूरी के लिए व्यावसायिक रूप से चलने वाली सभी टू-व्हीलर डिलीवरी गाड़ियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा

कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और GPS ट्रैकिंग अनिवार्य

प्रस्तावित नियमों के तहत डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को अपने वाहनों के काफिले को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ई-वी में बदलना होगा। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी गाड़ियों और ड्राइवरों में रियल-टाइम जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा देना अनिवार्य किया जाएगा।

इसके अलावा, प्रत्येक कंपनी को एक यूनिक लाइसेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करना होगा और राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा बनाए गए डिजिटल पोर्टल से जुड़ना होगा, जिससे वाहनों की निगरानी सीधे की जा सकेगी।

ड्राइवर वेलफेयर फंड से मिलेगा पेंशन और बीमा का लाभ

इस नए नीतिगत बदलाव में गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी पार्टनर्स के हितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। कंपनियों को प्रत्येक डिलीवरी राइड के किराए का 2 प्रतिशत हिस्सा एक विशेष ‘ड्राइवर वेलफेयर फंड’ में जमा करना होगा।

इस राशि का उपयोग डिलीवरी बॉयज़ को पेंशन सुविधाएं, दुर्घटना बीमा, नई ई-वी साइकिल या बाइक खरीदने के लिए लोन और उनके बच्चों की पढ़ाई में वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाएगा। साथ ही, ड्राइवरों के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल प्रमाण पत्र और सरकारी बैज अनिवार्य किया जा रहा है।

राज्य स्तर पर जवाबदेही तय करने की कोशिश

बता दें कि अब तक ये ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स कंपनियां केवल केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण कानूनों और सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत संचालित होती थीं, जिससे राज्य सरकार के पास विवादों या शिकायतों के मामलों में सीधी कार्रवाई करने का अधिकार सीमित था।

दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों ने भी अपने यहां डिलीवरी बेड़े के विद्युतीकरण के नियम बनाए हैं, लेकिन महाराष्ट्र इस तरह का विशेष कल्याण कोष बनाने वाला पहला राज्य बनने की राह पर है। फिलहाल इस प्रस्ताव को कानूनी समीक्षा के लिए राज्य विधि एवं न्याय विभाग के पास भेजा गया है, जहाँ से मंजूरी मिलते ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

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