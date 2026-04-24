राघव चड्ढा शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके साथ आम आदमी पार्टी के कुल सात राज्यसभा सांसद बीजेपी में जा रहे हैं, इनमें स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह भी हैं।

इस पूरी गहमागहमी के बीच स्वाति मालीवाल ने X पर एक पोस्ट कर कहा कि उन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। स्वाति मालीवाल ने कहा, “मैं इस समय संसदीय समिति की बैठक के लिए इटानगर आई हुई थी। आज रात दिल्ली लौटने के बाद इस विषय पर विस्तार से बात करूंगी।”

स्वाति मालीवाल बोलीं- आदर्शों से भटक चुकी है AAP

स्वाति मालीवाल ने X पर पोस्ट कर कहा, “साल 2006 में अपनी नौकरी छोड़कर मैंने देश सेवा का मार्ग चुना था। RTI आंदोलन, अन्ना आंदोलन, आम आदमी पार्टी के गठन और दिल्ली महिला आयोग में 8 साल निष्ठापूर्वक काम करते हुए, मैंने हर चरण में पूरी ईमानदारी और समर्पण से योगदान दिया। जिन सिद्धांतों, मूल्यों और ईमानदार राजनीति के संकल्प के साथ हमने यह सफर शुरू किया था, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके इशारे पर पूरी आम आदमी पार्टी उन आदर्शों से भटक चुकी है।”

इसी पोस्ट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल ने कहा, “मेरे साथ उनके आवास पर उनके इशारे पर बुरी तरह मारपीट और अभद्रता की गई। उन्होंने अपने गुंडे को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया और उसे बड़े-बड़े पदों से नवाज़ा। मुझे बर्बाद करने की धमकियाँ दी और हर संभव कोशिश की।”

उन्होंने आगे कहा, “केजरीवाल जी के संरक्षण में आम आदमी पार्टी में बढ़ता बेहिसाब भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं, गुंडा तत्वों को बढ़ावा और पंजाब के साथ हो रही धोखेबाजी और लूट को देखते हुए मैंने आज पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। मैं इस समय संसदीय समिति की बैठक के लिए इटानगर आई हुई थी। आज रात दिल्ली लौटने के बाद इस विषय पर विस्तार से बात करूंगी।”

जानिए अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन

अरविंद केजरीवाल ने X पर पोस्ट कर कहा, “बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।