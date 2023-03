Kerala Gold Smuggling Case: देश छोड़ने के लिए 30 करोड़… जान से मारने की धमकी, केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में स्वप्ना सुरेश का सनसनीखेज दावा

स्वप्ना ने कहा कि मैं सीएम को बताना चाहती हूं कि मैं आखिर तक लड़ाई जारी रखूंगी। अगर में जिंदा रही तो आपके पूरे व्यापारिक साम्राज्य का पर्दाफाश कर दूंगी,मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने ला दूंगी।

स्वप्ना सुरेश (Image Credit-ANI)

केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने गुरुवार को विस्फोटक दावा किया। स्वप्ना ने कहा कि सीपीएम सचिव गोविंदन मास्टर से उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। उसे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बारे में बोलना बंद नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। स्वप्ना ने आरोप लगाते हुए कहा कि मास्टर ने उसे देश छोड़कर कहीं और बसने के लिए 30 करोड़ रुपये की मोटी रकम की पेशकश की। देश छोड़ने लिए 30 करोड़ की पेशकश स्वप्ना ने कहा कि “मैंने एम शिवशंकर (केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव) के बारे में सच्चाई जानने के बाद इसका खुलासा करना शुरु कर दिया था। स्वप्ना ने कहा कि मुझे विजय पिल्लई नाम के एक व्यक्ति से एक गुमनाम फोन आया। वह समझौते के लिए आया था। उसने कहा कि बैंगलोर से बाहर चले जाओ और यह जगह छोड़ दो। सीपीएम पार्टी के सचिव गोविंदन मास्टर ने उन्हें मुझे धमकी देने और यह जगह छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और व्यवसायी युसुफ अली के बारे में बोलना बंद करने के लिए कहा। इसके साथ ही मुझे 30 करोड़ रुपये देने की भी पेशकश की गई। 2 दिन का दिया समय स्वप्ना ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ उनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। हालांकि मास्टर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इतना ही नहीं अपने प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए दो दिया का समय दिया गया है। स्वप्ना ने कहा कि विजय पिल्लई ने मुझे धमकी दी और देश छोड़ने के लिए कहा। मुझे धमकी दी गई है कि सीपीएम सचिव गोविंदन मास्टर मेरा जिंदगी खत्म कर देंगे। मैंने अपने वकील को उनके फोन नंबर और ईमेल एड्रेस की जानकारी भेज दी है। ‘ Also Read ‘बीजेपी नेताओं ने फैलाई उत्तर भारतीयों पर हमले की अफवाह’, स्टालिन और जेडीयू ने लगाया बड़ा आरोप ‘असली चेहरा ला दूंगी सामने’ स्वप्ना ने कहा कि मैं सीएम को बताना चाहती हूं कि मैं आखिर तक लड़ाई जारी रखूंगी। अगर में जिंदा रही तो आपके पूरे व्यापारिक साम्राज्य का पर्दाफाश कर दूंगी,मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने ला दूंगी। स्वप्ना ने कहा कि मैं किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हूं और मैं आखिरी सांस तक लड़ने जा रही हूं।

