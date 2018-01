वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन से एनडीटीवी पर आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर एंकर रवीश कुमार ने खास बातचीत की। इसको लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा ट्वीट किया कि लोग एनडीटीवी को खरी-खोटी सुनाने लगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक वेबसाइट का आर्टिकल शेयर करने के साथ उसकी हेडिंग कोट करते हुए ट्वीट किया। आर्टिकल की हेडिंग थी- Mr. Arvind Subramanian, why are you giving interviews to NDTV, which has committed financial frauds?

Mr. Arvind Subramanian, why are you giving interviews to NDTV, which has committed financial frauds? https://t.co/NZY04Z6seK via @PGurus1 — Subramanian Swamy (@Swamy39) January 30, 2018

स्वामी की ओर से शेयर आर्टिकल में सवाल उठाया गया था कि- अरविंद सुब्रमण्यम आपने क्यों एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया, जो वित्तीय घपले में फंसा है। आर्टिकल में लिखा गया था कि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का ऐसे टीवी चैनल को इंटरव्यू देना जो कि वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई, ईडी और सेबी की जांच का सामना कर रहा है, चौंकाने वाला है। एक कॉलमनिस्ट होने के नाते अरविंद सुब्रमण्यम को इससे जागरूक रहना चाहिए था। क्योंकि वह वित्त मंत्रालय के साथ काम करते हैं। खबर में एक प्रोफेसर आर वैद्यनाथन का ट्वीट भी दिया गया। इसके बाद लोगों ने इस ट्वीट के बाद ट्रोल करना शुरू किया। अधिकांश लोगों ने एनडीटीवी को खरी-खोटी सुनाई तो कुछ ने स्वामी को भी ट्रोल कर सवाल उठाया कि सिर्फ एनडीटीवी को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा।

Amazing:Chief economuc advisor prefer and give exclusive inrerview to Prannoy Roy of @NDTV which is under ED investigation of FinMin- for money laundering etc-wht an incestuous don’t care attitude–in any other country he would hve been sacked–but we r unique:)))))) — RVAIDYA2000 (@rvaidya2000) January 29, 2018

सारंग ने लिखा-सभी न्यूज चैनल करप्ट हैं, सिर्फ एनडीटीवी पर ही क्यों निशाना साधा जा रहा ?

Yes, Govt officials should not provide respectability to the channel. — SundarV (@sundarv21) January 30, 2018

Yes, Govt officials should not provide respectability to the channel. — SundarV (@sundarv21) January 30, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App