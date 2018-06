भीमा-कोरेगांव हिंसा के मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस के खुलासे ने देश में खलबली मचा दी है। पुणे पुलिस ने एक पत्र जारी कर कहा कि प्रतिबंधित सीपीआई (एम) से ‘संबंध’ के आरोप में गिरफ्तार व्यक्तियों से मिले पत्र में इस बात का जिक्र है कि माओवादी राजीव गांधी हत्याकांड जैसी एक और योजना बना रहे हैं। इस मामले पर योग गुरू स्वामी रामदेव ने कहा कि इस तरह के षडयंत्र को जानकर मैं दुखी हूं, उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। इस मामले में स्वामी रामदेव ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘प्रधानमंत्री राष्ट्र की धरोहर हैं। सदियों के बाद राजनीति में ऐसे व्यक्ति का आविर्भाव होता है। राजीव गांधी की तरह उनकी हत्या के षड्यंत्र को जानकर मैं व्यथित हूं। सरकार को इसकी उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए, सभी को दलगत राजनीति से उपर उठकर इसकी तह तक पहुंचने के लिए साथ देना चाहिए।’

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली माओवादियों की धमकी के बाद यह अब ट्विटर पर चर्चा का विषय बनता जा रहा हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने वाले धमकी भरे पत्र के बाद कई नेता और नामी शख्सियत इस संबंध पर ट्वीट कर रहे हैं। इनमें से कई इसे देश पर हमला बता रहे हैं तो कई इसे प्रधानमंत्री मोदी की ही साजिश बता रहे हैं।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को मिली इस धमकी पर कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है और इस के साथ कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। प्रधानमंत्री को मिली इस धमकी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भी गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर इसे एक गंभीर मामला बताया और कहा ‘इस तरह की फासीवादी ताकतों की एक स्वर में निंदा की जानी चाहिए।’ उन्होंने कहा राजीव गांधी जी की तरह प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की धमकी देना यह बताता है कि माओवादियों को डर है कि अब वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ ही राम माधव ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ‘यह और चौंकाने वाली बात है कि यह लोग कांग्रेस को उनके सहयोगी के तौर पर देखते हैं।’

This is a serious matter. Such Fascist forces shud be condemned in one voice by all. Talking of physical elimination of d PM in ‘Rajiv Gandhi style’ just because d Maoists are afraid that they can’t grow? What is further shocking is that Congress is seen by them as a collaborator https://t.co/LI9PdttrVF

— Ram Madhav (@rammadhavbjp) June 8, 2018