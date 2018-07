सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में बुधवार (18 जुलाई) को अक्सर ही चर्चा में रहने वाले बिग बॉस के प्रतियोगी स्वामी ओम भी मौजूद था। इतना ही नहीं सुनवाई के दौरान स्वामी कोर्ट में सबसे आगे बैठा था। टीओआई के मुताबिक सामने की पंक्ति में स्वामी के बैठने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने केरल सरकार के वकील और बोर्ड से सवाल किया कि स्वामी को आगे की पंक्ति में कैसे बैठने दिया गया। कोर्ट ने इसे बार की परंपरा के खिलाफ बताया।

बता दें कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक के मामले में कोर्ट ने बहुत ही अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के पास पुरुषों की तरह ही समान अधिकार हैं, उन्हें भी पुरुषों की तरह पूजा करने का पूरा अधिकार है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है।

