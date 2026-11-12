शहरों में पुराने कचरे के ढेर (लेगेसी लैंडफिल साइट्स) को साफ करने का काम तय समय से पीछे चल रहा है। इन जगहों पर अब भी 1000 लाख टन से ज्यादा कचरा फैला हुआ है।

द इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार, देशभर में ऐसे कचरा स्थलों को पूरी तरह साफ करने का केंद्र सरकार का लक्ष्य अब बढ़ाकर दिसंबर 2027 कर दिया गया है।

अक्टूबर तक पूरा होना था मिशन

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 की शुरुआत 2021 में हुई थी और इसे एक अक्टूबर 2026 तक जारी रहना था। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस पांच साल के मिशन के दौरान देश के सभी शहरों में पुराने कचरे के ढेर को हटाने की योजना बनाई थी। हालांकि, मिशन की अवधि बढ़ाकर मार्च 2027 कर दी गई है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक, सभी पुराने कचरा स्थलों को साफ करने की समयसीमा अब दिसंबर 2027 तय की गई है।

बताया जा रहा है कि बचे हुए ज्यादातर पुराने कचरा स्थलों की सफाई मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी, लेकिन कुछ स्थलों को साफ करने में दिसंबर 2027 तक का समय लगेगा।

बुधवार को स्वच्छ भारत मिशन के डैशबोर्ड के मुताबिक, देश में कुल 2,607 पुराने कचरा स्थलों में से 1,402 को पूरी तरह साफ किया जा चुका है। वहीं, 1,057 स्थलों पर सफाई का काम जारी है, जबकि बाकी 148 स्थलों पर कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई है।

इन सभी स्थलों पर कुल 15,545.05 एकड़ में 3,135 लाख टन कचरा फैला हुआ था। इसमें से 64 प्रतिशत कचरे का निस्तारण किया जा चुका है और 70 प्रतिशत जमीन को दोबारा इस्तेमाल के लिए खाली कराया गया है। इसके बावजूद 4,632 एकड़ जमीन पर अब भी 1,139 लाख टन कचरे का निस्तारण होना बाकी है।

साल के आखिर में साफ होगा भलस्वा साइट

बुधवार को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह से इतर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली के भलस्वा कचरा स्थल की सफाई का काम 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा, “पुराने कचरे को हटा दिया जाएगा, लेकिन वहां नया कचरा अब भी डाला जा रहा है। नए कचरे का निस्तारण अलग से किया जाएगा। ओखला का कचरा स्थल लगभग साफ हो चुका है, लेकिन गाजीपुर को साफ करने में एक साल और लगेगा। बड़े शहरों में अगर कहीं मुश्किल आ रही है, तो वे चेन्नई और मुंबई हैं।”

मुंबई में अधिकारियों ने हाल ही में देवनार कचरा स्थल से कचरा हटाने के लिए परीक्षण शुरू किया है। इसे एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े पुराने कचरा स्थलों में से एक माना जाता है।

पिछले साल मंत्रालय ने सफाई के काम में तेजी लाने के लिए ‘डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम’ शुरू किया था। इसके तहत ऐसे 214 कचरा स्थलों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां देशभर में निस्तारण के लिए बाकी बचे कुल कचरे का 80 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है।

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