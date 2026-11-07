5 नवंबर को नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाने के बाद शुभेंदु सरकार का ध्यान अब निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने की दिशा पर केंद्रित हो गया है, जो संभवत: उसके लिए एक कठिन चुनौती है। यह चुनौती है- एक नई लैंड पॉलिसी तैयार करना। ऐसे राज्य में जहां भूमि विवादों ने कभी राजनीतिक दलों को सत्ता तक पहुंचाया है तो कभी उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। वहां इस नीति को सही तरीके से लागू करना नई भाजपा सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारी सरकार वह नहीं करेगी जो पिछली सरकार ने किया था। पिछली सरकार ने एक इंच भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया और उद्योगपतियों से कहा कि यदि वे राज्य में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें खुद ही जमीन का अधिग्रहण करना होगा।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन खरीदने और लैंड बैंक बनाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार दूसरे राज्यों द्वारा अपनाए गए लैंड-पूलिंग सिस्टम पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की पॉलिसी के हिसाब से जमीन को डेवलप करने के बाद ज़मीन मालिकों को 25-30% ज़मीन वापस कर देंगे।

एक वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि हमने पहले ही कुछ लैंड-पूलिंग एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं। अब हमारे पास कई इंडस्ट्रियल पार्कों में बहुत सारी बिना इस्तेमाल की ज़मीन है, जिसे हम अगले दो से तीन सालों में इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। हम तब तक एक सही लैंड-पूलिंग सिस्टम डेवलप करने की उम्मीद कर रहे हैं। किसी भी हालत में, हम जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है।

राज्य सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि लैंड-पूलिंग सिस्टम जमीन खरीदने की लागत कम करता है और जमीन की कीमत बढ़ाता है। इस सिस्टम में, जमीन के मालिक स्टेकहोल्डर बने रहते हैं और उन्हें जगह बदलने का सामना करने के बजाय डेवलपमेंट का फ़ायदा मिलता है। जमीन के मालिकों की अपनी मर्जी से भागीदारी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मुकदमे, विरोध और देरी कम होती है। यह पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियली सस्टेनेबल शहरी विकास को भी बढ़ावा देता है। यह सड़कों, पार्कों और इकोलॉजिकल जगहों के साथ प्लान्ड शहरीकरण को बढ़ावा देता है।

विवादित इतिहास

मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों की टिप्पणियां इस बात को दर्शाती हैं कि वे समकालीन बंगाल की राजनीति में भूमि के केंद्रीय महत्व से भलीभांति परिचित हैं।

1977 में शुरू हुए वाम मोर्चा के तीन दशकों के शासन की नींव भूमि सुधारों (ऑपरेशन बर्गा) की सफलता पर टिकी थी। वहीं, 2011 में वाम मोर्चा सरकार के पतन और तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने का संबंध सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलनों से जुड़ा था।

एक पूर्व नौकरशाह, जिन्होंने अपना नाम उजागर नहीं करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि 1977 में वाम मोर्चा सरकार के सत्ता में आने के बाद उसने भूमि सुधार लागू किए, जिनके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में भूमि जोतों का विखंडन हुआ और वे छोटे-छोटे भूखंडों में बंट गईं।

इन छोटे भू-स्वामियों ने अगले तीन दशकों तक ग्रामीण क्षेत्रों में वाम मोर्चा के राजनीतिक प्रभुत्व का आधार तैयार किया। हालांकि, कृषि सुधारों ने ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद की और 1980 के दशक के मध्य में कृषि क्षेत्र में तेज आर्थिक वृद्धि भी देखने को मिली, लेकिन अगले दशक में कृषि क्षेत्र ठहराव का शिकार हो गया। इसके साथ ही, कई दशकों से जारी औद्योगिक गिरावट की समस्या और भी गंभीर होती चली गई।

वाम मोर्चा सरकार द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए छिटपुट प्रयास सफल नहीं हो पाए। बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के घटते अवसरों और राज्य से प्रतिभाशाली लोगों के पलायन की समस्या का सामना करते हुए, 2000 के दशक के मध्य तक नए मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वाम मोर्चा को यह एहसास हो गया कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उसे औद्योगीकरण की दिशा में अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा।

2006 के विधानसभा चुनावों से पहले वाम मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में औद्योगीकरण को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था।

उस चुनाव में उसका नारा था, “कृषि हमारी नींव है, उद्योग हमारा भविष्य है।”

इसके अलावा, वाम मोर्चा ने अपने घोषणापत्र में औद्योगिक पार्क और कम से कम चार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का वादा किया था। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में श्रम कानूनों में ढील देने का प्रस्ताव था, ताकि उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता के साथ काम करने की अनुमति मिल सके।

चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने घोषणा की कि टाटा समूह हुगली जिले के सिंगूर में एक कार निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। इसके लिए उस उपजाऊ कृषि भूमि को चुना गया था, जो आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी।

यहीं से वाम मोर्चा के सामने मुश्किलें खड़ी होने लगीं। विडंबना यह थी कि इस संकट की जड़ में उसी के भूमि सुधारों की सफलता थी, जिसने दशकों तक उसे राजनीतिक रूप से मजबूत बनाए रखा था। ये थे छोटे और सीमांत किसान, जिन्हें भूमि सुधारों के माध्यम से भूमि का मालिकाना हक और अधिकार प्राप्त हुए थे।

पूर्व नौकरशाह ने कहा कि उद्योगों की स्थापना के लिए एक साथ जुड़ी हुई (सन्निहित) भूमि की आवश्यकता होती है। लेकिन सीधे जमीन खरीदने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ भूखंडों के मालिक अपनी जमीन बेचने से इनकार कर सकते हैं।

जब सरकार ने सिंगूर में 1,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रयास किया, तो इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए। तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी के आंदोलन में शामिल होने के बाद ये विरोध-प्रदर्शन और व्यापक हो गए। यहीं से वाम मोर्चा सरकार के पतन की शुरुआत हुई।

इसी तरह कृषि भूमि की रक्षा के लिए अन्य स्थानों पर भी आंदोलन शुरू हो गए। इनमें रायगंज (उत्तर दिनाजपुर जिला), डानकुनी (हुगली), महिषादल (पूर्व मेदिनीपुर), खड़गपुर (पश्चिम मेदिनीपुर), पांशकुड़ा (पूर्व मेदिनीपुर), कटवा (पूर्व बर्धमान), हरिपुर (पश्चिम बर्धमान), अंडाल (पश्चिम बर्धमान) राजारहाट (उत्तर 24 परगना) शामिल थे।

इन सभी आंदोलनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने एक साझा संगठन बनाया, जिसका नाम था पश्चिम बंग कृषिजमी जीविका रक्षा समिति (Paschim Banga Krishi Jomi Jibon Jibika Raksha Committee- PBKJJJRC)। इस संगठन का उद्देश्य कृषि भूमि और उससे जुड़े लोगों की आजीविका की रक्षा करना था।

इसके बाद 2008 में पश्चिम मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन ने वाम मोर्चा सरकार को गहरा राजनीतिक झटका दिया और उसकी सत्ता की नींव को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मानवशास्त्री केनेथ बो नीलसन (Kenneth Bo Nielsen) अपनी पुस्तक Land Dispossession and Everyday Politics in Rural Eastern India में लिखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने न केवल इन आंदोलनों को संगठित किया, बल्कि अलग-अलग और एक-दूसरे से असंबद्ध विरोध-प्रदर्शनों के बीच तालमेल और एकजुटता भी स्थापित की। इस प्रकार, इन बिखरे हुए आंदोलनों को राजनीतिक परिवर्तन की एक व्यापक शक्ति में बदल दिया गया। उनके अनुसार, 2006 से पश्चिम बंगाल में भूमि से बेदखली (Land Dispossession) का मुद्दा चुनावी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा।

नीलसन लिखते हैं कि यह कहना उचित नहीं होगा कि सिंगूर, नंदीग्राम और इस अवधि के दौरान राज्य में हुए भूमि संबंधी अनेक संघर्ष ही वाम मोर्चा को लगातार चुनावी पराजय मिलने का एकमात्र कारण थे। हालांकि, इन भूमि आंदोलनों ने वाम मोर्चा सरकार के प्रति उस व्यापक असंतोष को एक साझा मुद्दा और केंद्रबिंदु जरूर प्रदान किया, जो उसके 30 वर्षों से अधिक के शासनकाल में धीरे-धीरे जमा होता जा रहा था।

दूसरे शब्दों में, सिंगूर आंदोलन वह निर्णायक घटना साबित हुआ, जिसने अंततः ममता बनर्जी के ‘महाजोट’ (महागठबंधन) को साकार रूप दिया। इसके माध्यम से वे तृणमूल कांग्रेस (TMC), कांग्रेस, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (SUCI), वामपंथी विचारधारा वाले कई छोटे राजनीतिक दलों और शहरी नागरिक समाज के बड़े वर्गों को एक साथ लाने में सफल रहीं।

तृणमूल का साल

लैंड के मुद्दे पर वाम मोर्चा सरकार को सत्ता से हटाने के बाद ममता बनर्जी स्वयं भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर काफी सतर्क हो गईं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके मंत्रिमंडल का पहला निर्णय सिंगूर के उन 400 एकड़ भूमि को वापस लौटाना था, जिनका अधिग्रहण सरकार के खिलाफ जाने वाले किसानों (अनिच्छुक किसानों) से किया गया था।

तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसके बाद सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास विधेयक, 2011 भी पारित किया। टाटा समूह ने इस नए कानून को कानूनी चुनौती दी थी। इस कानून के बारे में नीलसन लिखते हैं कि कि इस कानून का उद्देश्य उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण की सामान्य प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों में बदलाव करना नहीं था।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार की भूमि नीति में यह बात भी स्पष्ट रूप से कही गई थी कि राज्य सरकार किसी भी उद्योग, परियोजना या व्यक्ति की ओर से किसी भी प्रकार से चाहे वह जबरन हो या अन्यथा भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के प्रति उसका विरोध इतना कड़ा था कि उसने राजारहाट में इन्फोसिस की एक परियोजना को SEZ का दर्जा देने से भी इनकार कर दिया, जबकि इस परियोजना के लिए भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी थी। तृणमूल कांग्रेस सरकार पर यह आरोप भी लगाया गया कि वह भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को भूमि सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस आरोप का खंडन किया है। वहीं, शुभेंदु अधिकारी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि BSF को भूमि हस्तांतरित करने से जुड़े सभी लंबित मामलों को 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

2026 में चुनाव के माध्यम से सत्ता से बाहर होने तक तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपनी उद्योग-विरोधी छवि को बदलने का प्रयास किया। इसके लिए उसने विभिन्न औद्योगिक घरानों से संपर्क साधा और हर साल व्यावसायिक शिखर सम्मेलनों (Business Summits) का आयोजन किया। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद वह अपनी इस छवि को पूरी तरह बदलने में सफल नहीं हो पाई।

भूमि अधिग्रहण के विवादों से दूर रहने की कोशिश करने के बावजूद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को भी छोटे-बड़े भूमि आंदोलनों और विरोध-प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। लैंड वॉच कॉन्फ्लिक्ट डेटाबेस (Land Watch Conflict Database) के अनुसार, इनमें से कुछ प्रमुख विरोध-प्रदर्शन निम्नलिखित थे-

भांगड़ (दक्षिण 24 परगना जिला, 2013 से शुरू): पावर ग्रिड (विद्युत उपकेंद्र) की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुए।

शिबपुर (बीरभूम, 2016): किसानों ने राज्य सरकार की गीतबितान स्मार्ट सिटी परियोजना का विरोध किया। यह परियोजना उस भूमि पर प्रस्तावित थी, जिसका अधिग्रहण वाम मोर्चा सरकार ने उद्योगों और कारखानों की स्थापना के लिए किया था।

कुडना (पुरुलिया, 2017): तुर्गा पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इसकी प्रमुख वजहें वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के तहत लंबित दावे और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हुई अनियमितताएँ थीं।

रंगपो (कालिम्पोंग, 2017): पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाली एक पुल परियोजना को लेकर विवाद हुआ। इसका कारण वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों के लंबित रहने के बावजूद वन भूमि को परियोजना के लिए हस्तांतरित किया जाना था।

भाजपा के लिए आगे की चुनौती

भाजपा को ऐसे राज्य में सत्ता मिली है, जहां भूमि का मुद्दा आज भी अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण और भूमि के बदले भूमि का मॉडल भाजपा को उन समस्याओं से बचा पाएगा, जिनमें वाम मोर्चा सरकार उलझ गई थी और जिन्होंने TMC की ऊर्जा भी खर्च की, जबकि उसकी घोषित नीति भूमि अधिग्रहण के मामलों से दूरी बनाए रखने की थी? साथ ही, क्या यह मॉडल बड़े औद्योगिक निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने में सफल होगा?

‘हम INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं और यही उनके गुस्से का कारण’, अभिषेक के आवास पर हमले के बाद बोलीं ममता

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात करीब 2 बजे उनके आवास पर हमला किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और यही उनके गुस्से का कारण हैं। पढ़ें पूरी खबर।