बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि अगर जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज हमारा देश एक इस्लामिक देश होता और हम बांग्लादेश में रहते। अधिकारी ने बंगाल में एक रैली के दौरान कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान के बिना, यह देश एक इस्लामिक देश होता और हम बांग्लादेश में रहते। वह बंगाल के मुचीपारा में रैली कर रहे थे।

सुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी से नंदीग्राम विधानसभा का टिकट मिलने पर कहा, ‘ मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई है, इसके लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मैं नंदीग्राम और पूरे पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने का काम करूंगा। ममता बनर्जी 50,000 से अधिक मतों से यह चुनाव (नंदीग्राम में) हारने वाली हैं।’ उन्होंने कहा कि नंदीग्राम (चुनाव) मेरे लिए चुनौती नहीं है। मैं नंदीग्राम जा रहा हूं उन्हें (ममता बनर्जी) हराकर कोलकाता वापस भेजूंगा। बता दें कि आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 57 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी को टीएमसी अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा, पूर्व IPS अधिकारी भारती घोष को भी उम्मीदवार बनाया गया है।

एक वक्त में सीएम ममता के करीबी रहे सुवेंदु अधिकारी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चुनाव में टक्कर लेंगे। पार्टी ने शनिवार को इसकी घोषणा की।

Without Syama Prasad Mukherjee’s contribution, this country would have been an Islamic country and we would be living in Bangladesh: BJP leader Suvendu Adhikari during rally in Muchipara, West Bengal pic.twitter.com/d5Vqe04CD8

