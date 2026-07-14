West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती वाली उस याचिका को वापस ले लिया है, जो कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में दायर की गई थी। यह मामला 77 जातियों का है, जिन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी लिस्ट से बाहर करने का आदेश दिया था। अहम बात यह है कि इन 77 में से 75 मुस्लिम समाज की थीं।

शुभेंदु सरकार ने भले ही सुप्रीम कोर्ट से यह याचिका वापस ले ली हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी फैसले से प्रभावित व्यक्ति इस मामले में अपनी अपील आगे बढ़ाता है, तो फिर उसे इसकी अनुमति होगी, और मामले की सुनवाई भी की जाएगी।

सीजेआई की बेंच कर रही थीं सुनवाई

दरअसल, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ कर रही है। इस बेंच में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना भी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सरकार अपनी याचिका वापस लेना चाहती है।

राज्य सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग को भी अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है।