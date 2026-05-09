मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट में अपने दिल की बात कही है। सुवेंदु ने कहा कि आज, स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनकर, हम अपने संस्थापक सदस्यों के सपनों को साकार कर रहे हैं।

शुभेंदु अधिकारी ने पोस्ट में लिखा, “पश्चिम बंगाल के लिए यह वास्तव में एक ऐतिहासिक सुबह है। दूरदर्शी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान का स्वागत करना अत्यंत गौरव और खुशी का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आनंद की नगरी में आपका स्वागत है। आज, स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनकर, हम अपने संस्थापक सदस्यों के सपनों को साकार कर रहे हैं।”

अधिकारी ने आगे लिखा, “आज दशकों के कुशासन का अंत और विकास, शांति और समृद्धि के ‘दोहरे इंजन’ युग का आरंभ है। ‘सोनार बांग्ला’ युग का आधिकारिक रूप से शुभारंभ होता है। स्वागत है, प्रधानमंत्री जी।”

A historic dawn for West Bengal indeed.



It is a moment of profound pride and jubilation to welcome Visionary Leader Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji to the City of Joy.

Today, as we witness the Swearing-in-Ceremony of the first-ever BJP Government in West Bengal since… pic.twitter.com/XCuJxwPBw3 — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 9, 2026

बता दें, बंगाल की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। भवानीपुर में पूर्व सीएम ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी आज सुबह 11 बजे बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

कोलकाता स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। वहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से ममता बनर्जी को भी समारोह का न्योता भेजा गया है।

अमित शाह 8 मई को कोलकाता पहुंचे थे जहां शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। शाह ने खुद उनके नाम का ऐलान किया। इसके बाद शुभेंदु ने कोलकाता में राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की और विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। बता दें, भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 207 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की थी। वहीं, टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमटकर रह गई और उसके 15 सालों के शासन का अंत हो गया।