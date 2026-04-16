पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी बुधवार को उस वक्त अपना आपा खो बैठे, जब हावड़ा जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोड शो के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में व्यवधान डाला। यह रोड शो भाजपा उम्मीदवार संजय सिंह के समर्थन में आयोजित किया गया था।
रोड शो के दौरान टीएमसी समर्थकों ने ‘जय बांग्ला’ के नारे लगाए, जिस पर अधिकारी भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि वह करीब 5,000 समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण प्रचार कर रहे थे, लेकिन कुछ तृणमूल समर्थकों ने माहौल खराब करने के लिए उकसावे वाले नारे लगाए। अधिकारी ने बाली थाने के ओसी को तत्काल हटाने की मांग भी की।
इस प्रकरण का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अधिकारी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भड़के और उनकी ओर झपटते दिख रहे हैं। जबकि बॉडीगार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान प्रचार वाहन पर लगा लाउडस्पीकर भी टेढ़ हो जाता है।
सुवेंदु अधिकारी इस बार दो सीटों—नंदीग्राम और भवानीपुर—से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम में उनका मुकाबला टीएमसी के पबित्र कर से है, जबकि भवानीपुर में वे सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। भवानीपुर सीट पर यह मुकाबला एक बार फिर दोनों दिग्गज नेताओं के बीच सीधी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1,956 वोटों से हराया था। अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले थे, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं 2016 में अधिकारी ने सीपीआई उम्मीदवार अब्दुल कबीर शेख को 81,230 वोटों के बड़े अंतर से हराया था।
इस बार के चुनाव में भवानीपुर सीट पर फिर से सुवेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी का मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां अधिकारी ने टीएमसी सुप्रीमो को उनके ही गढ़ में चुनौती दी है। पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा 77 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस और वाम मोर्चा का खाता तक नहीं खुला था। पश्चिम बंगाल में इस बार 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।
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पश्चिम बंगाल का राढ़ क्षेत्र चुनावी राजनीति का केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र के पांच जिलों में से चार में भाजपा साल 2021 में हुए विधानसभा में खाता खोलने में कामयाब रही। उक्त चुनाव में भाजपा वाम गठबंधन की 15 और तृणमूल कांग्रेस की तीन सीटों के साथ कुल 18 सीट जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस 39 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पूरी खबर पढ़ें…