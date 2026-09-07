Punjab News: पंजाब के अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार रात संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए। अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इसके बाद सात विमानों को डायवर्ट कर दिया गया। इसमें दो इंटरनेशल फ्लाइट भी शामिल थीं।

यह घटना रात करीब 10 बजे की है, जब एयरपोर्ट के रनवे और दूसरे संवेदनशील इलाकों के पास कुछ संदिग्ध ड्रोन उड़ते देखे गए। ये ड्रोन रुडाला गांव की तरफ से एयरपोर्ट के पास आई थीं और कुछ मिनटों तक उस इलाके में हवा में उड़ती रहीं।

एटीसी ने जारी किया अलर्ट

जैसे ही यह गतिविधि देखी गई, एटीसी ने अलर्ट जारी किया और एहतियात के तौर पर लैंडिंग ऑपरेशन रोक दिए। इसके बाद अमृतसर जाने वाली सात उड़ानों का रास्ता बदल दिया गया, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की सेवाएं प्रभावित हुईं।

कौन-कौन सी फ्लाइट डायवर्ट की गईं?

डायवर्ट की गई उड़ानों में कुआलालंपुर से आने वाली मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH-118 शामिल थी, जिसे दिल्ली डायवर्ट किया गया, जबकि मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट 6E-5028 और दिल्ली से 6E-2045 को चंडीगढ़ डायवर्ट किया गया। दिल्ली से अमृतसर जाने वाली एयर इंडिया की दो उड़ानों, AI-479 और AI-855, को वापस दिल्ली भेज दिया गया। शारजाह से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E-1428 और शारजाह से अमृतसर जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-120 को दिल्ली डायवर्ट किया गया।

इस घटना के बाद तुरंत सुरक्षा इंतजाम किए गए और सीआईएसएफ, पंजाब पुलिस और दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। बता दें कि अमृतसर एक सीमावर्ती जिला है और एयरपोर्ट का ऑपरेशनल एरिया बहुत संवेदनशील इलाका माना जाता है। एहतियात के तौर पर उड़ानों का रास्ता बदला गया, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और एयरपोर्ट के आस-पास चल रहे विमानों को किसी भी तरह के जोखिम से बचाया जा सके।

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दिल्ली से अमृतसर की ओर जा रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट अचानक अपने रास्ते से भटक गई। वह पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हो गया। फ्लाइट AI-479 तकनीकी खराबी आ गई थी। इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से चेतावनी दी गई तो तुरंत ही पायलट यूटर्न लेकर भारतीय एयरस्पेस में लौट आ गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…