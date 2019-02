राहुल गांधी से मिले बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद, अब बनेंगे कांग्रेसी

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने कांग्रेस में शामिल होने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। बिहार के दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। आजाद सोमवार को राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि, कीर्ति आजाद शुक्रवार को ही कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन पुलवामा आतंकी हमले की वजह से उनका यह कार्यक्रम टाल दिया गया।

1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के गेंदबाज रहे कीर्ति आजाद लंबे समय से बीजेपी में थे और दरभंगा से तीसरी बार सांसद चुनकर आए थे। गौरतलब है कि आजाद के पिता भागवत झा आजाद भी वरिष्ठ राजनेता थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कीर्ति आजाद कांग्रेस के टिकट से दरभंगा से ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन, कांग्रेस उन्हें दक्षिण दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारने के मूड में है, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में भारी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं।

शुक्रवार को कीर्ति आजाद ने बताया कि उनकी कांग्रेस में औपचारिक जॉइनिंग 18 फरवरी को होगी। कीर्ति आजाद ने ट्वीट करते हुए लिखा, “राहुल गांधी जी से भेंट हुई। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे सैनिकों के सम्मान में मेरा कांग्रेस में जॉइनिंग अब 18 को होगी। 3 दिनों का शोक मनाया जाएगा। कोई व्यक्ति या पार्टी देश से बढ़कर नहीं हो सकती और सैनिकों की शहादत पूजनीय है। यह उनके सम्मान में निर्णय लिया गया।”

Met @RahulGandhi ji it was rightly decided that in mark of respect to the martyred soldiers of Pulwama my joining the @INCIndia will now take place on 18th February we will be in state of mourning for 3 days country is bigger than a person or party and soldiers are supreme Ameen

— Kirti Azad (@KirtiAzadMP) February 15, 2019