असम में तृणमूल कांग्रेस का चेहरा रहीं सुष्मिता देव ने पार्टी में चल रहे आंतरिक संकट के बीच TMC छोड़ दी है और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुष्मिता देव ने बुधवार को दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से मुलाकात की थी। सुष्मिता देव ने तृणमूल छोड़ने के अपने फैसले के पीछे के कारणों और भविष्य की योजनाओं के बारे में इंडियन एक्सप्रेस से बात की।

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय संतोष मोहन देव की पुत्री सुष्मिता देव 2021 तक कांग्रेस में थीं, जिसके बाद वह टीएमसी में शामिल हो गईं। टीएमसी छोड़ने के अपने फैसले पर उन्होंने कहा, “इस फैसले के कई कारण हैं। कुछ मैं बताना नहीं चाहूंगा। मेरी राजनीति असम में है और मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में एक बड़े संकट से जूझ रही है। असम में भविष्य में संभावनाएं शायद न के बराबर हों।”

मुझे हार का डर नहीं- सुष्मिता देव

नेता ने आगे कहा, “एक पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ होने के नाते मुझे हार का डर नहीं है, मैंने कई हार देखी हैं लेकिन असम में जनता के लिए काम करने के लिए यह सबसे अच्छा फैसला था। एआईटीसी में हार के कारण जो आंतरिक उथल-पुथल मची है, वह चिंताजनक है। इतने बड़े पैमाने पर लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसे रोकने में कोई कामयाब क्यों नहीं हुआ? यह एक बड़ा सवाल है।”

सुष्मिता बोलीं- मुझे असम सीएम के फैसले पर पूरा भरोसा

टीएमसी छोड़ने के पीछे की परिस्थितियों के बारे में बात करते हुए सुष्मिता ने कहा, “मैंने असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिन्हें मैं राजनीति में अपने शुरुआती दिनों से जानती हूं। मैंने उनका संघर्ष और उनकी सफलता देखी है। असम की जनता के लिए काम करने की उनकी दूरदृष्टि और क्षमता बेजोड़ है। इस्तीफा देने के तुरंत बाद मैंने उनसे सलाह और मार्गदर्शन मांगा। मुझे उनके हर फैसले पर पूरा भरोसा है। मेरे इस निर्णय तक पहुंचने में उनका अहम योगदान रहा है।”

विधायक और सांसद पार्टी से दूरी क्यों बना रहे हैं? इस सवाल के जवाब में सुष्मिता ने कहा, “मैं सिर्फ अनुमान लगा सकती हूं लेकिन तृणमूल और बंगाल के जनादेश के प्रति जमीनी स्तर पर जनता की प्रतिक्रिया एक कारण हो सकती है। हर कोई बेहतर भविष्य चाहता है। अवसर और अवसरवादिता के बीच एक पतली रेखा होती है।” इस्तीफों के सवाल पर सुष्मिता देव ने कहा, “बात यह है कि सिर्फ परिणाम या हार ही मायने नहीं रखती। मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं खुद को अलग करने से नकारात्मक जन धारणा को दूर करने में मदद मिलेगी।”

हार के लिए किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता- सुष्मिता

टीएमसी के पतन के कारण पर बात करते हुए सुष्मिता देव ने कहा, “हार के कई कारण होते हैं सिर्फ एक नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता, कई चीजों का इसमें योगदान रहा है। मेरे विचार से कि सत्ता विरोधी लहर हमेशा बदलाव को प्रभावित करने वाला एक कारक होती है, जिसे एआईटीसी ने नजरअंदाज कर दिया है। कई जमीनी स्तर के नेताओं ने अपने गलत कामों से ममता जी को निराश किया है। किसी तरह वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकीं।”

अपनी भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए सुष्मिता देव ने कहा कि राजनीति गतिशील है और इसमें केवल विकास ही मायने रखता है। इसके बारे में विस्तार से मैं कुछ नहीं कह सकता। भाजपा के साथ गठबंधन करने की योजना पर नेता ने कहा, “इसका फैसला बीजेपी का हाई कमान करेगा। असम के नतीजों से मुझे साफ पता चल गया है कि कांग्रेस को करारी हार मिली है, जनता ने उसे पूरी तरह नकार दिया है। बराक घाटी जैसे क्षेत्र से आने के नाते, हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है।”

यह भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी मेरी नेता- शत्रुघ्न सिन्हा

तृणमूल कांग्रेस सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी के संकटपूर्ण दौर में अपनी नेता ममता बनर्जी के प्रति पूरी निष्ठा जताई है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में मैं ममता बनर्जी के साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा किसी और दिशा में जाने का कोई इरादा नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें