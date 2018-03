अपनी ही ‘नाकामी’ पर पूछे सवाल को सुषमा स्वराज ने किया रिट्वीट, लोगों ने लगा दी कांग्रेस की क्लास

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी ही नाकामी पर पूछे गए सवाल को ट्विटर पर रिट्वीट किया है। इस ट्वीट पर कई लोगों ने ढेर सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं। दरअसल इराक के मोसुल में मारे गए 39 भारतीयों को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया था और वहां लापता सभी भारतीयों की हत्या को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सबसे बड़ी नाकामी बतलाया था। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते संसद में सुषमा स्वराज ने भी यह माना था कि इराक में लापता सभी भारतीयों की हत्या हो गई है। अपने बयान में सुषमा स्वराज ने कहा था कि आतंकी संगठन ISIS द्वारा इराक के मोसुल से अगवा किये गये सभी 39 भारतीयों की हत्या कर दी गई है। उन्होंने बतलाया था कि इराक के सुदूर पहाड़ियों के नीचे दफ्न किये गये सभी भारतीयों के डीएनए जांच से उनकी मौत की पुष्टि कर ली गई है। जिसके बाद सुषमा स्वराज के इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों लोगों से ट्विटर पर उनकी राय पूछी थी। कांग्रेस के इसी ट्वीट को सुषमा स्वराज ने अब रिट्वीट किया है। जिसपर लोगों ने कांग्रेस की क्लास लगा दी है।

Do you think the death of 39 Indians in Iraq is Sushma Swaraj’s biggest failure as Foreign Minister? #IndiaSpeaks — Congress (@INCIndia) March 26, 2018

कांग्रेस के इस ट्वीट को करीब 1500 लाइक्स मिले हैं और करीब 2500 लोगों ने इसे शेयर किया है। कांग्रेस ने ट्विटर पर एक Poll के जरिए लोगों से उनका मत मांगा था। पार्टी को करीब 29,000 मत मिले। इनमे से 70 फीसदी से ज्यादा लोगों ने इराक में भारतीयों की मौत को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की नाकामयाबी मानने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ वोट दिये। इतना ही नहीं लोगों ने सुषमा स्वारज के रिट्वीट पर कांग्रेस को कई सारी नसीहतें भी दी।

This happens when you are true to your work……@SushmaSwaraj pic.twitter.com/QzNYKLBhk9 — Shubham Pandey (@pandeyjiki_suno) March 27, 2018

