आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी भारतीय जनता पार्टी को मायूस करते हुए पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अगला संसदीय चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। सुषमा स्वराज के इस फैसले के चलते विरोधी खेमे में खुशी जरूर होगी। वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बीजेपी की सीनियर लीडर की तारीफ करते हुए एक ट्ववीट किया था। जिसका जवाब अब सुषमा स्वराज ने दे दिया है। जिस पर ट्विटर यूजर्स ठहाके लगा रहे हैं। थरूर के ट्ववीट का जवाब देते हुए सुषमा ने शरूर के शब्‍दों के लिए उन्‍हें धन्‍यवाद देते हुए तंज भी कस दिया। उन्‍होंने लिखा है कि ”मुझे आशा है कि हम दोनों अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे।” दरअसल भाजपा केंद्र की सत्‍ता में है और कांग्रेस विपक्ष में। इसी को लेकर सुषमा ने थरूर के ट्वीट पर तंज भरे लहजे में यह जवाब दिया।

Thanks for your kind words, Shashi. I wish we both continue in our respective positions. https://t.co/k76S6lzXyc

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 20, 2018