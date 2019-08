मौत से कुछ घंटे पहले सुषमा स्वराज ने किया था आखिरी ट्वीट, नरेंद्र मोदी को दी थी बधाई

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नहीं रहीं। 6 अगस्त, 2019 की रात एम्स में उनका निधन हो गया। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में वह ट्विटर पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाली मंत्रियों में से एक थीं। मौत से 3 घंटे पहले उन्होंने जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने के कदम को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की थी। सुषमा स्वराज ने अपना आखिरी ट्वीट मौत से कुछ घंटे पहले ही किया था। इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। उन्होंने लिखा- प्रधान मंत्री जी – आपका हार्दिक अभिनन्दन. मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनका यह ट्वीट कुछ ही घंटे में लाख से ज्यादा लोगों द्वारा लाइक किया गया। इस पर आए हजारों कमेंट्स में उनके प्रति लोगों की भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा।

प्रधान मंत्री जी – आपका हार्दिक अभिनन्दन. मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी. @narendramodi ji – Thank you Prime Minister. Thank you very much. I was waiting to see this day in my lifetime. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 6, 2019

विश्वास नही हो रहा, अलविदा सुषमा जी,

Last line of her last tweet is really very very heart touching Big Loss

pic.twitter.com/px8iF1jNQN — Mahesh Joshi

Ma’am u are inspiration for women’s and young generation for humanity and simplicity

Speech gave in UN will be remembered till the earth is moving

India has lost today one brave heart daughter who had represented the country as a foreign minster#sushma #sushmaswaraj — anubhav pandey (@Anubhav_pandey_) August 6, 2019

