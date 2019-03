भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अबु धाबी में आयोजित हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉ-ऑपरेशन (OIC) में हिस्सा लिया और अपने संबोधन में आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। बता दें कि OIC की बैठक में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है, जबकि भारत इस संगठन का सदस्य भी नहीं है। OIC में अपने संबोधन की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि वह यहां वर्षों तक ज्ञान का केन्द्र रही धरती, विश्वास और परंपराओं की धरती और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार देश की प्रतिनिधि के तौर पर यहां मौजूद हैं। भारत की परंपरा और विश्वास का जिक्र करते हुए यहां बड़ी संख्या में रह रहे मुस्लिम लोगों का जिक्र किया।

सुषमा स्वराज ने अबु धाबी समेत अरब देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों का जिक्र किया। आतंकवाद पर करारा प्रहार करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। इस्लाम का मतलब शांति है और इसी तरह दुनियाभर के धर्म भी शांति, भाईचारे और सहभागिता की बात करते हैं। यह सभ्यता और संस्कृति की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह विचारों और विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि वह महात्मा गांधी की धरती से ताल्लुक रखती हैं, जहां हर प्रार्थना के बाद शांति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सुषमा स्वराज ने बैठक में मौजूद देशों को स्थायित्व, शांति, सद्भाव, आर्थिक तरक्की की शुभकामनाएं दी।

Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi: I will not attend Council of Foreign Ministers as a matter of principle for having extended invitation as a Guest of Honour to Sushma Swaraj. (file pic) pic.twitter.com/eRIiSVkox7

