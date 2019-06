पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार (29 जून 2019) को दिल्ली स्थित सरकारी आवास खाली कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। स्वराज ने ट्वीट किया ‘मैंने नई दिल्ली में 8 सफदरजंग लेन स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। कृप्या नोट कीजिए की पहले वाले पते पर नहीं मिल सकूंगी और न ही फोन हो पाएगा।’

सुषमा के इस कदम पर ट्वीटर यूजर्स जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने कहा कि ‘माननीय आपका पता और ठिकाना करोड़ों भारतीय और विदेशी लोगों के दिलों में जिन्हें आपने बिना भेदभाव किये मदद करी और बहुत लोगों को तो लगभग जीवन दान दिया है। हम सभी आपके अच्छे स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।’

एक यूजर कहते हैं ‘ये देखिए इसे कहते हैं परिपक्व राजनेता जिनका जनता भी आदर करतीं हैं। वरना कुछ लोग तो सरकारी आवास खाली नहीं करते और जबरन ख़ाली करना पड़े तो टोंटियां भी चोरी करके साथ ले जाते है।’ वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया ‘अन्य पार्टी वालों को कोर्ट का सहारा लेकर मकान से खदेड़ना पड़ता है, और आप स्वयं खाली कर के जा रही है।’ एक यूजर ने कहा ‘भारतीय राजनीति में आपका नाम स्वर्णाछार मे लिखा जाएगा। लोकसभा में हम आपकी कमी महसूस करेंगे। राष्ट्रसेवा के लिए आपका धन्यवाद।’

I have moved out of my official residence 8, Safdarjung Lane, New Delhi. Please note that I am not contactable on the earlier address and phone numbers.

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) June 29, 2019