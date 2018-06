मुस्लिम से शादी करने वाली हिंदू महिला की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट मुहैया कराने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर पर लोग उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं और उनके खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। ट्विटर यूजर्स के एक धड़े द्वारा हो रही आलोचना पर अब आखिरकार रविवार (24 जून) को सुषमा स्वराज ने चुप्पी तोड़ दी है और बेहद ही खास अंदाज में आलोचकों को जवाब दिया है। उन्होंने खरी-खोटी सुनाने वालों के ही ट्वीट को लाइक किया है, साथ ही एक अन्य ट्वीट कर यह भी बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है? स्वराज ने कहा, ‘मैं 17 जून से 23 जून तक भारत में नहीं थी। मैं नहीं जानती कि मेरी गैर हाजिरी में यहां क्या हुआ। हालांकि कुछ ट्वीट्स के कारण मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। उन ट्वीट्स को मैं आपसे शेयर कर रही हूं, इसलिए मैंने उन्हें लाइक किया है।’

I was out of India from 17th to 23rd June 2018. I do not know what happened in my absence. However, I am honoured with some tweets. I am sharing them with you. So I have liked them.

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) June 24, 2018