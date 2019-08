Sushma Swaraj Death News: पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज नही रहीं। 67 साल की सुषमा का मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स में निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर विभिन्न पार्टियों के राजनेता दुखी हैं। बुधवार सुबह से ही उनके अंतिम दर्शन के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है।

पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पीएम जब सुषमा के पति स्वराज कौशल को ढांढस बंधा रहे थे तो वह बेहद भावुक नजर आए। मोदी ही नहीं, सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते वक्त सपा नेता राम गोपाल यादव भी बेहद भावुक हो गए।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुषमा स्वराज के सम्मान में राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को दो दिवसीय शोक का एलान किया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी के सम्मान में दो दिवसीय राजकीय शोक मनाएगी।’’

दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्वराज के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि देश ने एक महान नेता खो दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘भारत ने एक महान नेता खो दिया। सुषमा जी काफी जोशपूर्ण और विलक्षण इंसान थीं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें।’’

